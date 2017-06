AFP

PARIS, France - Coup d'envoi en Allemagne samedi prochain et dénouement attendu à Marseille avant l'arrivée le 23 juillet sur les Champs-Elysées: le Tour de France 2017 s'annonce ouvert malgré la présence du vainqueur sortant, Chris Froome, candidat à une quatrième victoire au départ des 3540 kilomètres.

Course indécise

Le favori de cette 104e édition? « Froome vient en premier lieu mais il n'a pas encore gagné cette année », répond le directeur du Tour Christian Prudhomme. À 32 ans, le Britannique a certes élargi son registre et gommé ses points faibles (descente, sens tactique). Mais il a perdu sa supériorité en montagne au vu de ces derniers mois, notamment par rapport à son ancien lieutenant, l'Australien Richie Porte.

Pour le Français Romain Bardet, dauphin de Froome l'an passé et, de ce fait, candidat naturel au podium, Porte s'impose même comme « le meilleur grimpeur actuel ». À ceci près que l'Australien n'a encore jamais accédé au podium d'un grand tour au contraire de l'Espagnol Alberto Contador, toujours susceptible d'enflammer la course, de l'Italien Fabio Aru et des Colombiens Esteban Chaves (un débutant très attendu) et surtout Nairo Quintana si le Condor a récupéré des fatigues du Giro.

« Il semblerait qu'il y ait quatre, cinq, six coureurs de valeur à peu près égale et cela a donné des bagarres formidables à peu près partout cette année », estime Christian Prudhomme en se frottant les mains.

Retrouvailles allemandes

Trente ans après son précédent départ d'Allemagne, à Berlin-Ouest avant la chute du mur et la réunification, la plus grande épreuve du monde retrouve le pays qui s'était détaché d'elle voici dix ans à cause des affaires de dopage à répétition. « Il y a eu une période d'amour fou, puis de désamour tout aussi fou. On est dans des relations plus sereines, plus adultes peut-être », résume le directeur du Tour.

Vingt ans après la victoire de Jan Ullrich, la seule d'un coureur du pays en plus d'un siècle, l'Allemagne a repris goût au cyclisme de compétition. Ses équipes se renforcent, telle Bora qui a recruté le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan. Ses coureurs monopolisent les victoires d'étape au sprint avec Marcel Kittel et André Greipel, mais aussi dans les contre-la-montre. Tony Martin, champion du monde de la discipline, a d'ailleurs annoncé la couleur avant la première étape, un chrono de 14 kilomètres: « Je veux le maillot jaune ! »

La grande foule est annoncée à Düsseldorf dans un contexte sécuritaire devenu habituel en raison des risques d'attentat. Pour la deuxième année, l'unité spécialisée du GIGN opèrera sur le Tour de France. Le dispositif, quelque 23 000 gendarmes et policiers mobilisés l'an passé sur le territoire, intègre une nouveauté. Une brigade avec des chiens dressés pour détecter des explosifs en mouvement interviendra près des podiums au départ et à l'arrivée des étapes.

Parcours moderne

Très tendance, le parcours 2017 s'inscrit dans l'époque. Subtil, nerveux, varié, il tient compte de l'impatience contemporaine, de la spécialisation et de la préparation de plus en plus pointue du peloton, pour marier nouveauté et classicisme. Le symbole? L'Izoard, escaladé par le versant mythique de la Casse déserte, qui accueillera - une nouveauté - une arrivée d'étape et sera le dernier col de l'épreuve, à trois jours des Champs-Elysées.

« Il y aura au maximum deux étapes de rang pour les sprinteurs, les baroudeurs ou les grimpeurs », prévient Christian Prudhomme en relevant que, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, les cinq massifs montagneux de la métropole sont visités. Dans l'ordre, les Vosges avec la Planche des Belles Filles dès le cinquième jour, le Jura, les Pyrénées (Peyragudes et l'Ariège en concentré), le Massif central et les Alpes.

L'étape-reine (Croix-de-Fer et Galibier par sa face nord) précèdera de 24 heures le légendaire Izoard. Deux jours plus tard, le classement sera déterminé par le contre-la-montre de Marseille, le second de ce Tour qui comporte 36,5 kilomètres de « chrono » pour contrebalancer les pentes raides cherchées par les organisateurs (Grand Colombier, Péguère, Peyra Taillade).

« L'espoir, c'est que les coureurs qui osent aient une sorte de prime sur ce parcours, explique le directeur du Tour. Cette saison, on s'est retrouvé plusieurs fois avec des coureurs regroupés au classement en fin de course. On rêve de ça pour le Tour! »