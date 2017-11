Par Alban Quénoi

Les fins de semaine sont chargées sur les principales scènes eSports en cette fin octobre. Tour d’horizon des compétitions incontournables de cet automne.

Championnats du monde de League of Legends : une finale sous haute pression

Depuis quelques années, League of Legends est un jeu qui se joue à cinq, et où SK Telecom T1 gagne à la fin. Cependant, le parcours des triples champions du monde aura rarement été aussi mouvementé. Malmené par les surprenants Misfits en quarts de finale, ce sont les locaux de Royal Never Give Up qui auront chèrement vendu leur peau samedi dernier à Shanghai, s’inclinant 3 manches à 2. Une fois de plus mené 2-1, SKT aura encore été capable d’inverser la vapeur et de décrocher une quatrième finale en cinq ans.

Face à eux, c’est la formation sud-coréenne de Samsung Galaxy qui se dressera pour une répétition de la finale de l’an passé. Les partisans chinois n’auront donc pas la chance de pousser derrière une équipe de leur pays, la Team WE s’inclinant 3-1. Finale le 4 novembre à Pékin au Nid d’Oiseau, où éclora le champion 2017.

WCS Starcraft II : la loi des séries

La BlizzCon approche à grand pas, et la phase de groupes des World Championship Series de Starcraft II avait lieu dans la nouvelle enceinte de Blizzard dédiée au sport électronique à Burbank, Californie. Comme toujours, le contingent sud-coréen a largement dominé les débats, mais quelques surprises de taille auront chamboulé ce tour préliminaire. À commencer par la grosse performance du Mexicain Juan Carlos « SpeCial » Tena Lopez, sorti premier de son groupe et en éliminant au passage Kim « Stats » Dae Yeob. Le champion de la première saison 2017 de GSL se voit donc privé de phases finales, certainement la plus importante contre-performance de cette fin de semaine.

Autre éliminé de taille, l’Américain Alex « Neeb » Sunderhaft, sur qui les espoirs occidentaux reposaient et qui n’aura pas été en mesure de se défaire de l’essaim de joueurs Zerg dans lequel il a atterri, éliminé en match décisif par Lee « Rogue » Byung Ryul.

C’est désormais le Polonais Mikołaj « Elazer » Ogonowski qui représente la meilleure chance, lui qui avait déjà surpris tout le monde en grimpant jusqu’en demi-finale l’année passée. Il affrontera d’ailleurs l’autre foreigner « SpeCial » en quart de finale.

Le dénouement de ces WCS 2017 se tiendra les 3 et 4 novembre prochain à Anaheim, durant la traditionnelle convention annuelle BlizzCon.

CSGO - Epicenter 2017 : le retour en grâce

Décidément, la scène Counter-Strike : Global Offensive entretient son caractère imprévisible. Dernier épisode en date, l’Epicenter à Saint-Petersbourg en Russie aura apporté son lot de surprises.

Alors que l’équipe aux cinq nationalités FaZe venait de grimper sur le toit du monde en enchaînant une incroyable série de 17-1 en LAN, leur deux défaites face à SK Gaming puis Virtus.pro sonnait déjà comme un vent de révolte de ces champions déchus. Ce sont d’ailleurs ces deux formations qui se sont retrouvées en finale, dans une confrontation qui restera dans les annales de 2017.

Mais replaçons le contexte. Virtus.pro est au pire niveau connu depuis des années, pataugeant dans le marasme d’une ligue Mountain Dew indigne de leur rang. Mais menés par un Jarosław « pashaBiceps » Jarząbkowski des grands jours, les Polonais déroulent : les champions du dernier Major Gambit, FaZe Clan, G2 Esports, la brochette de leurs victimes est impressionnante.

De leur côté, les Brésiliens de SK Gaming n’étaient pas dans la meilleure des postures non plus, intégrant le jeune Ricardo « boltz » Prass, originellement membre d’Immortals, et remplaçant « exceptionnellement » felps. Changement semblablement concluant, les Sud-Américains sortant premiers de leur groupe, et éliminant Astralis sur leur route vers la finale.

Une confrontation sortie tout droit de 2016, SK Gaming face à Virtus.pro, aussi décalée que spectaculaire. Il aura fallu aller au bout de la cinquième et ultime carte pour départager les deux équipes, une manche sur Cobblestone que les spectateurs n’oublieront pas de sitôt, offrant deux prolongations et une victoire inattendue. SK Gaming retrouve donc le chemin de la victoire, presque quatre mois après l’ESL One Cologne.

Prochain rendez-vous d’importance le 16 novembre à Oakland, pour les Intel Extreme Masters XII.

ESL One Hamburg : la consécration de Virtus.pro

Premier Major de cette saison compétitive au format inédit, le Barclaycard Arena aura vibré lui aussi pour Virtus.pro. Et quel parcours des joueurs CIS! Après un réchauffement face aux modestes Keen Gaming, ce sont les champions en titre du dernier International Team Liquid qui firent les frais de la grande forme de VP. Dévastateurs dans les débuts de partie, solides tout au long du tournoi tant dans leur phase de draft comme dans leur exécution, ils remportent ce tout premier Major en s’offrant le scalp de Newbie et Team Secret, mais surtout la tête du classement général du circuit professionnel. Pour l’anecdote, c’est leur joueur support lexei « Solo » Berezin qui a raflé le titre de Most Valuable Player, et repart donc avec la Mercedes promise.

En marge de la compétition, l’autre nouvelle majeure pour la scène Dota 2 est le déploiement de la prochaine mise à jour du jeu, à savoir la version 7.07. Outre les deux nouveaux héros qui avaient été révélés durant le dernier International, c’est une retouche dans tous les secteurs qui aura lieu, de la carte à la liste complète des héros, mais également les objets. Un nouveau mode de jeu débarquera également, le Dota Turbo, supposé terre d’accueil pour les joueurs plus occasionnels ou débutants. Mais c’est surtout la refonte du système de classement compétitif qui retiendra l’attention de la communauté, dont l’état actuel est probablement l’un des plus archaïques tous jeux confondus.