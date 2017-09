Par Alban Quénoi

Contrat rempli pour cette seconde DreamHack Montréal, qui aura proposé du grand spectacle tout au long de la fin de semaine.

La place Bonaventure était pleine à craquer pour accueillir la multitude de tournois et d’exposants présents pour cette fête du jeu vidéo. Avec cinq tournois professionnels, la DreamHack Montréal est significativement montée d’un cran par rapport à sa première édition, et réussi son pari sur la plupart des aspects.

Retour sur les différents résultats compétitifs de cette fin de semaine exceptionnelle.

WCS Starcraft II : Neeb s’impose en grand patron de l’Occident

C’est un parcours presque parfait que nous a proposé l’Américain durant cette Dreamhack. Leader incontesté au classement général, et avec déjà deux titres WCS en poche, Alex "Neeb" Sunderhaft réussit donc ici la passe de trois, en survolant la compétition de manière quasi insolente. Seuls les Canadiens Semper et Scarlett auront su prendre une carte au Protoss, et la finale face au Norvégien Snute fut un véritable massacre, 4-0.

Côté canadien justement, si l’on peut saluer le beau parcours des deux Québécois Simon “Jig” Lacasse-Labelle et Alexandru “Semper” Dimitriu qui ont atteint tous les deux la troisième phase de groupe, on regrettera la sèche défaite de Sasha “Scarlett” Hostyn en quart de finale face à Neeb, enterrant définitivement toutes ses chances de qualification pour la BlizzCon, et échouant à la dixième position pour huit élus seulement.

La bonne opération est réalisée par le finaliste Jens "Snute" Aasgaard, qui décroche ainsi son précieux billet pour Anaheim.

- Résultats complets ici

CSGO Astro Open : North triomphe sur des Immortals absents

Avec trois événements simultanés cette fin de semaine, la scène CSGO était plutôt dispersée. Si l’ESG Tour à Mykonos en Grèce a réservé des surprises avec l’étonnante victoire de Mousesports, l’étape montréalaise du circuit Astro Open eu des résultats complètement prévisibles. Les favoris North se sont fait une frayeur durant leur premier match de groupe contre les Argentins de Gale Force Esports, mais ont ensuite déroulé durant toute le reste de la compétition. Face à eux en finale, les Brésiliens d’Immortals ont également eu un parcours relativement sans encombre, mais auront créé la polémique le troisième jour. Déjà arrivés en retard pour la demi-finale dimanche matin, les arbitres du tournoi n’eurent d’autre choix que de déclarer l’équipe sud-américaine forfait pour la première manche de la finale, trois joueurs manquant à l’appel après une attente de plus de 15 minutes, comme le veut le règlement.

La seconde manche sur Cobblestone tourna rapidement à l’avantage de North avec un camp terroriste impérial, prenant 11 points sur 15. Score final 16-9 sur la seule carte jouée de cette finale, ce qui n’a pas pour autant ravi les Danois dont l’absence de triomphalisme était compréhensible.

C’est une première sur la scène professionnelle, et cet incident en dira long sur l’ambiance actuelle au sein de l’alignement brésiliens, qui semble scindé depuis quelques semaines.

Ironie du sort, les deux équipes finalistes se retrouveront dès vendredi prochain à Atlanta pour la ELEAGUE Premier.

- Résultats complets ici

Street Fighter V : les champions au rendez-vous

Avec l’inclusion cette année au circuit Capcom Pro Tour, on pouvait s’attendre à du très haut niveau, comme le prouvait la présence de joueurs comme Justin Wong, ou encore le Japonais Naoki “Nemo” Nemoto. En bout de ligne, c’est le représentant de Team Liquid Du “NuckleDu” Dang qui s’est imposé dans une finale serrée face à Justin Wong. Kenneth “K-Brad” Bradley complète ce podium 100% étasunien. À souligner, le geste de grande classe du vainqueur qui a déclaré céder l’intégralité de ses gains aux sinistrés de l’ouragan Irma qui a ravagé les Caraïbes et la Floride la semaine passée.

1st place at DreamHack Montreal! Donating all of my winnings towards hurricane Irma relief. Thank you for your support guys! pic.twitter.com/tNmBAwMEIE — Du Dang (@LiquidNuckleDu) September 10, 2017

Nos représentants locaux n’auront pas démérité, avec une bonne treizième position accrochée par Henri “Chi-Rithy” Oung, tandis que Richard “Snafoo” Tuok et Réginald “FluxWaveZ” Pérodin terminent à la 17e place.

Super Smash Bros. : Kage frappe fort

Avec 10 000$ en jeu pour Melee et Smash Wii U, le Smash Championship promettait du haut niveau. Le forfait pour cause de visa du “Smash God” Juan Debiedma, mieux connu sous l’alias Hungrybox aura probablement déçu du monde, mais permis au Torontois Edgard L. “n0ne” Sheleby de s’imposer dans ce tournoi. Mais c’est le très bon parcours du finaliste montréalais Roustane “Kage” Benzeguir qui est à applaudir, vétéran de la scène au Ganondorf unique et redoutable. Le représentant d’EarthRoot Gaming Ryan Ford termine quant à lui au septième rang.

Sur Smash Wii U, c’est “Larry Lurr” Holland qui s’impose face à Eric “ESAM” Lew. Elliot Bastien “Ally” Carroza-Oyarce n’aura pas été en mesure de défendre son territoire, éliminé par le vainqueur du jour en cinquième place. Kelsy “SuperGirlKels” Medeiros continue à confirmer ses progrès, terminant à la septième position, tout comme Medardo “Venom” Lopez, autre Montréalais de talent.

Le Grand Prix Hearthstone couronne Muzzy

Dernier tournoi professionnel de la liste mais non des moindres, le Grand Prix Hearthstone a réuni 120 participants durant la fin de semaine. C’est le vainqueur du dernier spring championship Muzahidul “Muzzy” Islam qui s’est imposé face à “Seohyun628”, qui signe ici une première performance significative. Déception du côté des espoirs locaux, Julien “Cydonia” Perrault se faisant éliminer par Muzzy en huitième de finale.

Les tournois amateurs tanguent

Une belle affluence de la section “Bring Your Own Computer” (BYOC) aura permis de remplir les quatre tournois officiel du LAN party. Malheureusement, il y eu encore des problèmes techniques entravant leur bon déroulement, principalement sur CSGO et League of Legends, qui se sont terminés bien trop tard le dimanche soir.

Le fait saillant reste probablement les presque 25 000 spectateurs sur la diffusion en ligne du tournoi Rocket League, qui a bénéficié de la présence du commentateur professionnel Brody “Liefx” Moore et hérité de l’hébergement des Rocket League Championship Series (RLCS).

À noter également la zone indie Loto-Québec qui a remporté un franc succès avec ses productions locales. On retiendra King of the Hat et The Darwin Project, deux jeux compétitifs qui ont su enthousiasmer les curieux.

Résultats BYOC :

CSGO :

French Canadians

slashLEVEL

Set to Destroy X

League of Legends :

Wind and Rain North America

EarthRoot Gaming (SN)

Zenith eSports

Overwatch :

EnVision

Mirage Sport Électronique

Chiefs Gaming

Rocket League :

The D00ds

ONYX Black

I’m Ron Burgundy?