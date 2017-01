Collaboration d'Étienne Veilleux

Riot Games ont annoncé plus tôt aujourd’hui le changement du système de pick/ban des champions au niveau professionnel de League of Legends.

Ce seront maintenant 10 champions qui seront bannis au lieu de six avant chaque partie, un nombre qui est depuis quelques temps jugé trop peu par les joueurs et amateurs. En effet, depuis le lancement du jeu, chaque équipe a droit de bannir trois champions avant de procéder à une sélection parmi ceux qui sont toujours disponibles.

Mais maintenant que plus de 130 champions sont disponibles aux joueurs, plusieurs se sont plaints du manque de diversité stratégique au niveau professionnel, ce qui a poussé Riot à modifier la phase des picks/bans en augmentant le nombre de bans par équipe et en créant un système segmenté.





La première phase sera la même que ce qui existe présentement : À tour de rôle, chaque équipe bannira trois champions, en commençant par l’équipe bleue. Par la suite, un premier choix est fait par l’équipe bleue, puis deux par l’équipe rouge, deux par l’équipe bleue et un dernier par l’équipe rouge. C’est ici que la deuxième phase vient s’ajouter. Deux autres champions sont bannis par chaque équipe, à tour de rôle comme durant la première phase, en commençant par l’équipe rouge. Celle-ci sélectionne ensuite un champion, puis l’équipe bleue en choisi deux pour compléter son alignement. Finalement, l’équipe rouge clos la phase de pick/ban avec son dernier choix.

Ce nouveau système ne sera disponible qu’au niveau professionnel pour un certain temps, car il nécessite que les joueurs utilisent le nouveau client de League of Legends, et que celui-ci soit corrigé pour éliminer tous les problèmes auxquels les joueurs font présentement face.

Selon le coordinateur esports senior de Riot J.T. "Tiza" Vandenbree, ce système sera aussi mis en place au sein des NA Challenger Series.

Ce changement apportera certainement une plus grande diversité dans les compositions d’équipes pour la prochaine saison compétitive, au grand plaisir des amateurs.

Pour lire le communiqué de Riot, cliquez ICI.e