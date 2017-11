Par Alban Quénoi

Lundi dernier avait lieu la seconde édition des Esports Industry Awards à Londres. Le gratin du sport électronique était donc réuni pour décerner divers prix à travers les multiples scènes compétitives du jeu vidéo.

On ne perd pas de temps du côté de nos voisins anglo-saxons, la fin de l’année rimant souvent avec bilans et distributions des fameux awards. Encore une fois, les Esports Industry Awards se sont appuyés en partie sur les votes du public à travers leur site internet pour immortaliser les moments et personnalités marquantes de 2017. Les catégories ont légèrement évolué depuis l’année passée, mais on retrouve quelques incontournables comme le jeu ou le joueur de l’année. Sans plus attendre, la liste des heureux vainqueurs pour 2017 :

Personnalité de l’année : Eefje « Sjokz » Depoortere

Joueur PC de l’année : Amer « Miracle- » Barqawi (Dota 2)

Joueur console de l’année : Matthew « FormaL » Piper

Équipe de l’année : OpTic Gaming - Call of Duty

Jeu de l’année : Counterstrike: Global Offensive

Action de l’année : OpTic FormaL à Call of Duty : Infinite Warfare

Jeu ayant le plus percé de l’année : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Streamer de l’année : Dr DisRespect

Partenaire commercial de l’année : GFuel

Héros méconnu de l’année : Megan Cutrofello (Esportspedia)

Éditeur de l’année : Riot Games

Plateforme de diffusion de l’année : Twitch

Événement de l’année : Les championnats du monde de League of Legends

Commentateur de l’année : Alex « Machine » Richardson

Fournisseur matériel de l’année : Intel

Site de couverture média de l’année : ESPN

Journaliste de l’année : Duncan « Thorin » Shields

Joueur anglais de l’année : Spencer « Gorilla » Ealing (FIFA)

Nouveau joueur PC de l’année : Abay ‘Hobbit’ Khassenov (CS:GO)

Vidéaste de l’année : Davis « OpTic hitch » Edwards

Photographe de l’année : Joe Brady

Nouveau joueur console de l’année : Victor « Punk » Woodley (Street Fighter)

Parmis les grands gagnants, on distingue surtout la section Call of Duty d’OpTic Gaming, raflant le joueur console, l’équipe, l’action, et le vidéaste de l’année. Si OpTic est plus modeste sur les autres scènes, notamment CSGO, leur suprématie sur la scène de Call of Duty met certainement tout le monde d’accord depuis longtemps.

L’autre grand gagnant est probablement Riot Games, illustré par ses Championnats du monde et sa finale au Nid d’Oiseau de Pékin, ainsi que « Sjokz », hôte fétiche des LCS depuis plusieurs saisons.

Autre trajectoire remarquable, celle de « Miracle », dont la victoire au The International 7 avec Team Liquid l’a fait passer de rookie de l’année en 2016 à joueur de l’année. Également, la polyvalence affichée par « Machine », dont la transition de CSGO à Dota aura été acclamée par le public.

Pas de jaloux, CSGO a aussi reçu son lot de prix, à savoir recrue PC de l’année avec Hobbit, et aussi jeu de l’année. Difficile à déterminer les critères pour une telle catégorie, mais on peut certainement reconnaître la bonne tenue des audiences du titres, dont les divers scandales autour des sites de skins l’année passée n’auront finalement que peu ébranlé les taux d’écoute, atteignant même la barre record du million de spectateurs sur une seule chaîne Twitch en janvier dernier. Des événements à la qualité de production irréprochable comme ceux de l’ELEAGUE auront tout autant contribué à cette belle santé.

Marchant sur les plates-bandes de CSGO, l’explosion de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUND n’est évidemment pas passée inaperçue non plus, décrochant le jeu ayant percé en 2017, ainsi qu’indirectement le streamer de l’année avec « Dr Disrespect ».

On vous a gardé le meilleur pour la fin avec Duncan Shield, mieux connu sous l’étendard « Thorin », qui décroche le titre de journaliste de l’année, succédant à son collègue Richard Lewis. S’il s’est fait plus discret sur les divers plateaux d’analyses des tournois CSGO, son contenu publié sur sa chaîne Youtube s’est démultiplié cette année. Entrevue de joueurs et personnalités, analyses et critiques de la plupart des scènes compétitives, mais aussi le retour de la fameuse émission By The Numbers avec Lewis permis par une opération réussie de sociofinancement dénote l’aura du personnage. Le savoir et la capacité d’analyse de « Thorin » n’ont d’égal que son ton provocateur à travers les réseaux sociaux. En témoigne son mémorable discours durant la remise de son trophée.