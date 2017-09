Par Alban Quénoi

Après de longs mois d’attente, la DreamHack revient investir la place Bonaventure cette fin de semaine. Un an après une première édition imparfaite mais convaincante, la structure suédoise nous revient et passe la vitesse supérieure, avec pas moins de cinq compétitions de calibre international.

Astro Open sur CSGO : North affronte les Amériques

Circuit lancé en 2012, le DreamHack Astro Open représente l’une des grosses nouveautés de cette DH Montréal par rapport à l’édition 2016. Doté de 100 000 US$, il opposera huit équipes de haut niveau, dont deux issues de qualifications en ligne.

Cependant, la concurrence d’un autre tournoi la même fin de semaine en Grèce, ajoutée à la première phase de qualification de la ELEAGUE aura certainement fait de l’ombre au tournoi. Le statut de favoris tombera sur les épaules des Danois de North, notamment après leur bonne prestation de la semaine dernière à Malmö où ils se sont inclinés en finale face à G2 Esports. Les Brésiliens d’Immortals chercheront certainement une revanche face aux nordiques, qui les ont éliminés en quart de finale à Malmö également.

Côté espoirs nord-américains, il faudra soutenir Cloud 9 et leur nouvelle formation : renforcés par les arrivées de Tarik et RUSH, cet Astro Open sera pour eux l’occasion de roder leur collectif, et certainement aller chercher au moins un podium.

Programme complet du tournoi à cette adresse

WCS de Starcraft 2 : dernière étape avant la BlizzCon

Confiance renouvelée également pour le circuit d’élite sur Starcraft 2, la DreamHack Montréal représentera de surcroît l’ultime étape pour décrocher un billet pour la grande finale annuelle de la BlizzCon. Large leader au classement et déjà avec deux trophées dans son escarcelle, le Protoss étasunien Neeb aura fort à faire, et devra rattraper sa mauvaise prestation à Valence en juillet dernier. La nuée de Zergs qui l’attend sera encore solide, principalement menée par les Polonais Nerchio et Elazer, mais aussi Serral ou encore True. Gagnante par applaudimètre l’an passé, les supporters locaux pourront encore pousser derrière l’Ontarienne Scarlett, qui devra aller chercher au moins un podium pour espérer accrocher une place pour la BlizzCon.

À suivre également avec attention, le parcours de nos deux Québécois Jig et Semper, qui ont déjà fait preuve d’un bon niveau durant les phases de qualifications en ligne.

Smash Championship, Ally à la défense du Nord

La DreamHack a fortement investi sur les deux scènes Super Smash Bros. cette année, avec un grand total de 100 000$ US distribués à travers six événements.

Sur Smash Melee, l’homme à abattre sera certainement l’Américain Hungrybox, après son succès durant le Shine 2017 fin août. Derrière lui, seul ChuDat semble en mesure de l’arrêter, tandis que les amateurs locaux pourront soutenir Kage, ou encore le joueur d’EarthRoot Gaming Ryan Ford.

Sur Smash 4, le champion québécois Ally sera présent pour défendre son territoire. Il devra confirmer sa bonne forme du moment, après sa quatrième place à Seattle la semaine passée. Face à lui, pas de Chilien énervé, ZeRo ayant fait l’impasse sur ce tournoi, mais Dabuz, ANTi, ou encore Larry Lurr seront là pour lui mener la vie dure. Autre fierté locale, la joueuse de Sonic SuperGirlKels devra également faire valoir son talent montant et valider ses progrès constants de ces derniers mois.

Street Fighter V : le Capcom Pro Tour en ligne de mire

Si la structuration est plus lente sur les scènes des jeux de combats, le Capcom Pro Tour (CPT) est une figure de proue sur la licence phare de l’éditeur japonais. L’étape montréalaise faisant officiellement partie du circuit, quelques grands noms fouleront la scène de la place Bonaventure cette fin de semaine. NuckleDu, Justin Wong, ou encore K-Brad se disputeront les 10 000$ US mis en jeu, ainsi que les précieux points du CPT. Dans les rangs canadiens, il faudra compter sur le prodige montant FluxWaveZ, ainsi que sur Chi-Rithy pour défendre les espoirs québécois.

Le Grand Prix Hearthstone complète la suite royale

Enfin, le Grand Prix Hearthstone devrait captiver les amateurs du jeu de cartes, mais surtout permettre aux talents québécois de briller. En tête de cortège, le joueur de Team SoloMid Cydonia devrait être en mesure d’accéder aux plus hautes marches, mais avec des joueurs du calibre de Monsanto, ou encore Docpwn, les chances de voir le Canada bien représenté dans ce tournoi sont indéniables. Il faudra tout de même se méfier de certains joueurs ayant fait le déplacement, comme le représentant de Splyce Astrogation, ou encore le Français Tars, portant les couleurs d’ArmaTeam.

La DreamHack, fête du jeu vidéo compétitif

Si les tournois professionnels focalisent l’essentiel de l’attention, la DreamHack est aussi et surtout un événement communautaire, avec en première ligne l’habituel “BYOC”, qui alignera quatre tournois sur PC. League of Legends, CSGO, Overwatch et Rocket League seront à l’honneur cette année, avec plus de 50 000$ de récompenses en jeu. Un tournoi sur PLAYERUNKOWN’S BATTLEGROUND s’est également greffé à l’événement, sous l’impulsion de la communauté suite à l’incroyable succès du titre.

Enfin, la zone des jeux indépendants de Loto-Québec rempile aussi, dans laquelle plusieurs jeux issus de studios québécois seront à l’essai. Les deux curiosités pour les joueurs compétitifs : King of the Hat, jeu de combat à quatre, et The Darwin Project, développé par le studio Scavengers, et reprenant des mécaniques battle royale et de survie.

De nombreux exposants et constructeurs seront également présents, tout comme une zone réservée aux diffuseurs indépendants.

Rendez-vous donc dès vendredi, et jusqu’à dimanche place Bonaventure, pour assister au plus grand événement de sport électronique de l’année.