RDS.ca Alban Quénoi

Véritable OVNI dans le paysage esports actuel, la structure O'Gaming est l'une des rares Web TV indépendantes à proposer une qualité de production de haut niveau, tout en gardant un esprit familial et bon enfant. Blizzard ne s'y est d'ailleurs pas trompé, leur accordant leur soutien et montant les bourses à 30 000$.

Pour rappel, il s'agit d'une compétition en ligne par équipe de trois joueurs défendant les couleurs de leur nation, format d'ailleurs repris par Blizzard pour sa coupe du monde sur Overwatch durant la dernière Blizzcon. Avec deux chaînes proposées respectivement en anglais et en français, ce tournoi a pris une dimension unique sur la scène Starcraft II mondiale. Alors que les deux premières éditions avaient vu la suprématie de la Norvège, portée par leur capitaine Jens “Snute” Aasgaard, les Nation Wars 3 avaient été marquées par la performance incroyable du Français Alexis “MarineLorD” Eusebio, se payant le scalp de ses trois adversaires sud-coréens et leur infligeant un inoubliable 5-0 en finale.

Après un tour préliminaire, les phases de groupes débutèrent avant la pause de Noël. Jeudi dernier marquait l'entrée en lice du Canada, dont le groupe était pour le moins relevé avec comme tête de série la Corée du Sud, bien entendu grands favoris de la compétition.

Mais avant de se mesurer aux monstres asiatiques, le Canada dut affronter un autre adversaire de taille avec la Suède. Malgré la confiance affichée par le capitaine Jake “NoRegreT” Umpleby durant les entrevues d'avant match, le départ fut pour le moins difficile, Anton “Zanster” Dahlström prenant les deux premiers points sur NoRegret et Semper. Le Canada s'en est donc remis à sa star Sasha "Scarlett" Hostyn, fraîchement auréolée de sa qualification en GSL, la compétition la plus prestigieuse de la scène SC2.

Scarlett ne fit aucun ménagement, enchaînant les quatre points avec une vista propre à son rang. Variété des stratégies, contrôle de carte rigoureux et engagements quasi parfaits auront marqué au fer rouge des Suédois pourtant plus homogènes dans leur alignement. Score final 4-2, le Canada s'en allait donc affronter les Sud-Coréens, qui de leur côté ne rencontrèrent qu’une bien faible opposition face à des Brésiliens impuissants.

Semper ouvre, Scarlett déroule

Cette fois-ci, le Canada ouvrit la marche avec le Québécois Alexandru “Semper” Dimitriu, opposé au Protoss Joo “Zest” Sung Wook. Et contre toute attente, c'est le Canada qui ouvrit le score, Semper brisant l'économie de son adversaire par des drops répétés jusqu'à l'asphyxie totale de son adversaire. La défaite bien plus tôt dans la journée en GSL face à deux Terrans aura probablement pesé dans la balance du moral du Protoss.

La seconde partie remit les pendules à l'heure, “Byun” Hyun Woo écrasant Semper dans une partie à sens unique. Scarlett prit alors les choses en main. Et si son réputé Zerg contre Zerg était attendu contre la Suède, ses capacités face à l'armée Terran furent tout simplement magistrales. Byun, puis “INnoVation” en firent les frais, à travers des parties macro de haut vol. Le Canada sortit donc premier de son groupe, forçant les favoris coréens à passer par l’arbre inférieur.

Le derby nord-américain

Le match de quart de finale fut tout aussi palpitant, opposant le Canada aux États-Unis. Ces deux équipes reposant principalement sur un atout maître, ce fut clairement sur les épaules de Scarlett et Alex "Neeb" Sunderhaft que reposait l’issue du match. Cependant, les stratégies agressives de NoRegreT facilitèrent le travail de l’Ontarienne, éliminant Nathanias et puCK rapidement. Neeb équilibra les compteurs, mais ne put rien face au talent de Scarlett. Un premier “baneling bust” explosa les défenses de Neeb en première partie, et une nuée de reine et de cafards scella le sort du match, bien avant que les porte-nefs de l’américain aient le temps de renverser la situation.

On retrouvera donc le Canada pour les demi-finales à Paris dans les locaux d’O’Gaming, le 21 janvier prochain face à la Pologne. L’autre demie opposera l’Allemagne à la Corée du Sud, Zest ayant sévèrement éliminé à lui seul la Norvège. Bémol compromettant les chances canadiennes, les matchs de GSL de Scarlett sont prévus pour le même jour, rendant sa participation sur place impossible. À voir si les administrateurs du tournoi la laisseront jouer en ligne, et souffrir d’un temps de réponse handicapant, ou s’il faudra aligner un remplaçant, ce qui compromettrait très sérieusement les chances de victoire du Canada.