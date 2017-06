RDS.ca D'après un reportage de Didier Orméjuste

Après 11 saisons dans l'uniforme des Roughriders de la Saskatchewan et deux coupes Grey, Darian Durant commencera le nouveau chapitre de sa carrière avec les Alouettes de Montréal contre son ancienne équipe.

Le quart-arrière de 34 ans dit qu'il a tourné la page et est anxieux à l'approche de ses débuts avec les Alouettes jeudi soir.

« C'est une opportunité afin de bien commencer la saison. Je ne pense plus aux Riders. J'ai hâte que la saison commence. Les Alouettes sont mon équipe et on est prêts », souligne Durant.

Il n'y a pas que Durant qui affrontera son ancienne équipe. Le receveur de passes, Duron Carter effectuera son retour au stade Percival-Molson.

Le talentueux mais controversé receveur avait été libéré par les Alouettes la saison dernière, lorsque Jacques Chapdelaine avait décidé qu'il en avait assez de ses frasques. Carter dit qu'il ne se concentre que sur la victoire.

« Ça serait bien si on pouvait gagner. Nous tentons de connaitre une bonne saison. Je n'ai pas vraiment de rancune envers les Alouettes », précise le receveur de passes.

« Il est un joueur avec un talent exceptionnel, mentionne Chapdelaine au sujet de son ancien receveur. Sur le plan défensif, nous avons besoin d’un plan de match afin de contenir ses habiletés. »

Ce premier match de la saison aura véritablement des allures de soirée de retrouvailles.

À pareille date l'an dernier Kevin Glenn était le quart partant des Alouettes. Il dirige maintenant l'attaque des Riders. Glenn est habitué d'affronter ses anciennes formations. Au cours de sa carrière, il a appartenu à huit des neuf équipes de la LCF.

« Les affaires sont les affaires. Nous allons jouer et tenter de gagner », résume l’ancien porte-couleur des Alouettes.

En raison de l’absence de Raymond Taylor, c’est Travis Hawkins qui prendra sa place comme demi de coin pour la rencontre.