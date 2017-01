Les Alouettes de Montréal ont accordé une nouvelle entente au vétéran demi inséré Nik Lewis qui a été l’un des meilleurs joueurs de l’organisation en 2016.

Lewis, qui a confirmé la nouvelle ébruitée sur les réseaux sociaux, avait émis le souhait de revenir avec les Alouettes en 2017 au terme de la campagne puisqu’il a été encouragé par le dernier droit sous les ordres de Jacques Chapdelaine.

Thank u everyone. I have started training. I have a mindset to play the best that I ever have. I know it will be possible thru hard work