MONTRÉAL – Après avoir trouvé une manière de démarrer la saison avec un triomphe libérateur, les Alouettes seront confrontés à un immense défi, vendredi soir, à Edmonton alors que les blessures embêtent hâtivement la formation montréalaise.

Déjà que la mission s’annonçait colossale sur le terrain du redoutable quart-arrière, Mike Reilly, les Oiseaux s’envoleront vers l’Alberta avec les ailes amochées.

En effet, la tertiaire devra puiser dans sa profondeur puisque Greg Henderson, Travis Hawkins et Raymon Taylor manqueront vraisemblablement à l’appel. Pendant que Hawkins et Taylor demeurent sous évaluation, Henderson souffre d’une petite fracture à une main qui le pousse sur la touche pour quelques semaines.

Disons que le scénario n’est pas idéal considérant que l’unité défensive traverse une période de transformation. Ainsi, la pratique de mardi a permis aux entraîneurs d’utiliser plusieurs joueurs à différentes positions pour évaluer les possibilités.

Le portrait qui semble le plus réaliste mise sur Jonathon Mincy comme demi de coin du côté court avec Tyree Hollins à ses côtés. Ensuite, Dominique Termansen patrouillerait l’autre extrémité avec Chip Cox qui se déplacerait dans le rôle de demi défensif au lieu de sa position hybride habituelle de secondeur du côté large.

Cela dit, d’autres options continueront d’être envisagées incluant les demis défensifs Dondre Wright et Ryan Phillips qui est rétabli d’une blessure.

« C’est toujours un défi. Ce n’est pas facile comme situation, mais il faut conserver la mentalité que le prochain sur la liste doit être en mesure d’accomplir le travail », a indiqué Noel Thorpe, le coordonnateur défensif et adjoint à l’entraîneur.

« On est sorti du camp d’entraînement en croyant miser sur une bonne profondeur sur la tertiaire et ces gars devront contribuer. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont été en mesure de prendre la relève après les blessures dans le premier match », a ajouté Thorpe.

Ce test pour la profondeur saute aux yeux quand l’équipe doit déplacer Cox de son rôle de prédilection.

« Ce n’est rien d’extraordinaire de l’employer à cette position. On a eu à le faire l’an dernier et il était très bon à cet endroit lors de ses débuts dans la LCF. C’est notre vétéran en défense, il connaît toutes les positions », a répondu Thorpe.

Peu enclin aux entrevues, Cox a présenté sa vision de la situation en quelques courtes réponses.

« C’est du football, je ne peux certainement pas me plaindre. Je peux jouer partout sur le terrain. C’est notre travail alors il faut être capable de le faire. Pour être honnête, il n’y a pas de différence à mes yeux. Je ne m’entraîne jamais avec les secondeurs, je me considère plus comme un demi défensif », a réagi l’athlète de 34 ans qui a connu un premier match ordinaire.

Cependant, l’entraîneur Jacques Chapdelaine n’écarte pas l’idée de se tourner vers un nouvel arrivant afin de replacer Cox là où il peut le mieux déployer ses forces.

« On essaie d’avoir quelqu’un qui pourrait arriver mardi ou mercredi afin de nous donner du renfort », a admis Chapdelaine.

Mincy a inspiré son équipe

Le début de saison n’est donc pas reposant pour la tertiaire des Alouettes, mais elle a pu compter sur une impressionnante performance de Mincy en lever de rideau.

L’Américain de 24 ans a brillé au point d’avoir été choisi parmi les trois joueurs de la semaine dans la LCF.

« C’est une belle sensation de savoir que la qualité de mon jeu a été reconnue. J’ai travaillé extrêmement fort durant la saison morte pour être en mesure d’avoir un impact au sein de cette équipe », a raconté l’ancien de l’Université Auburn.

De manière séparée, Chapdelaine et Thorpe ont chacun reconnu que Mincy était parvenu à progresser depuis la fin de sa saison recrue en sol canadien.

« Il a connu un très bon camp d’entraînement. Il était surtout évalué comme demi de coin du côté large. En raison des blessures, on l’a ramené du côté court et il a offert une excellente prestation contre un bon joueur (Duron Carter) », a indiqué Chapdelaine sans nommer Carter.

« Pendant le camp, on l’a même évalué comme secondeur du côté large derrière Cox et il a très bien fait. Il a de belles qualités en couverture et il est capable d’ajouter un élément physique », a-t-il enchaîné.

« Je le félicite, il a vraiment répondu à l’appel avec brio. On avait anticipé qu’il pouvait le faire grâce à ses habiletés. Son succès vient de ses habiletés naturelles, il est capable de couvrir aisément des adversaires. Il a fait un très bon travail, il était opposé au joueur que l’on connaît et il a bien couvert Duron », a exprimé Thorpe avec reconnaissance.

S’il poursuit dans cette direction, Mincy confirmera son rôle de pilier de cette unité. Les dirigeants montréalais souhaitaient qu’il puisse s’en acquitter et il se sent prêt car il considère avoir raffiné ses atouts.

« Définitivement, je me sens vraiment en mesure de tirer avantage de plus de jeux qui se dirigent dans ma direction. C’était mon objectif à l’entraînement, je voulais réussir des jeux quand j’allais en avoir la chance », a confié Mincy qui a obtenu un essai avec les Falcons d’Atlanta avant d’aboutir à Montréal.

Étant donné la grandeur du terrain canadien, Mincy devait également se retrouver dans des circonstances favorables pour se démarquer.

« Je me suis assuré de bien absorber les enseignements des entraîneurs et il y a également le fait que le ballon se dirige plus souvent vers moi en étant du côté court. C’était une chance en or pour moi », a exprimé qui pimente la tertiaire avec son humour et sa personnalité divertissante.

En terminant, notons que le receveur Samuel Giguère n’était pas encore assez rétabli pour participer aux répétitions en attaque, mais il a pu capter des bottés sur les unités spéciales.