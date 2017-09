J'écrivais la semaine passée qu'avenant une défaite et une autre mauvaise prestation de Darian Durant contre Toronto, il deviendrait de plus en plus difficile à justifier de ne pas donner la chance à nos plus jeunes quarts Drew Willy et Matthew Shiltz.

En effet, avec une fiche de 3-10 et les éliminatoires pratiquement impossibles, le temps des évaluations est bien entamé. À commencer par la position de quart, qui est encore une fois cette année restée une position faible des Alouettes. C'est malheureux car comme plusieurs, je croyais que Durant serait en mesure de stabiliser cette position. Force est d'admettre que ça n'a vraiment mais alors là, vraiment pas été le cas.



Drew Willy aura maintenant sa chance. J'espère de tout mon coeur qu'on lui donnera plus qu'un match pour prouver quelque chose. En effet, il serait injuste de le juger seulement sur le match contre Calgary alors qu'on a donné 13 matchs à Durant. Je comprends qu'on nous dit que Durant est blessé et que c'est la raison pour laquelle il ne joue pas, mais je pense qu'on sait tous que Durant n'aurait pas obtenu ce départ même s'il était en forme.

On doit donc être juste avec Willy et lui donner au moins trois rencontres pour se prouver selon moi. S'il ne fait pas le travail, alors donnons les deux derniers matchs de la saison à nos plus jeunes quarts pour voir ce qu'ils peuvent nous apporter.

Les cinq derniers matchs de la saison devraient aussi servir à évaluer la position de receveur. Je pense entre autres à des gars comme T.J. Graham et George Johnson qui devraient non seulement être sur le terrain beaucoup plus souvent, mais aussi faire partie intégrante du plan de match.

De cette façon on va savoir exactement ce qu'ils ont dans le ventre.

Les positions de quart et de receveur ont été pour moi les plus décevantes cette année et je ne sais par pour vous, mais moi, j'ai envie de voir d'autres noms avoir leur chance à partir de maintenant.

