À l'entraînement des Alouettes de mercredi matin, le vétéran quart-arrière Darian Durant avait repris sa place de partant, aux côtés notamment de Nik Lewis qui retrouvait également ce poste. Par ailleurs, le receveur Tiquan Underwood et le secondeur Dominique Tovell ont été libérés.

Les deux dernières rencontres de Durant ont été très difficiles. Le 17 septembre dernier face à Ottawa, il n'a pas complété une seule passe en six tentatives avant d'être remplacé. Puis, le 23 septembre, il a lancé trois interceptions et aucune passe de touché face aux Argonauts de Toronto.

Du côté d'Underwood et Tovell, ils en étaient respectivement à leur deuxième et première saison avec les Alouettes. Underwood a capté 34 passes cette saison pour 502 verges et 2 touchés. Du côté de Tovell, il a disputé neuf rencontres cette saison, réussissant une interception.

Il reste maintenant trois rencontres à disputer aux Alouettes, qui sont déjà éliminés des séries. Montréal affrontera Hamilton, la Saskatchewan et encore une fois Hamilton, concluant sa saison le 3 novembre prochain.

Plus de détails à venir