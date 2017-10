Kavis Reed tentera de ne pas se faire faire un autre pied de nez par une bande d'anciens Alouettes vendredi soir. Je dis « un autre pied de nez », car force est d'admettre que les anciens Alouettes, qui font maintenant partie des Argonauts de Toronto, lui en ont fait toute la saison.

En effet, des gars comme S.J. Green, Bears Woods, Jeffrey Finley, Alex Charette et Martese Jackson sont maintenant sur la formation régulière à Toronto. Un autre qui ne va pas mal du tout n’est nul autre que James Wilder fils. Son nom était sur la liste de négociation des Alouettes avant que Kavis Reed ne le libère. Il est présentement le meilleur porteur de la Ligue canadienne de football à mes yeux.

Les Alouettes se tournent maintenant vers les Roughriders de la Saskatchewan, une autre équipe remplie d'anciens Alouettes en voie de participer aux éliminatoires. Le premier, et non le moindre, est évidemment Duron Carter. Ce dernier n'est pas du genre à passer inaperçu et l'ancien receveur des Alouettes jouera un deuxième match d'affilée des deux côtés du ballon.

Je dois admettre qu'il m'a impressionné la semaine dernière en réalisant rien de moins qu'un « pick 6 » dans la victoire contre les Stampeders de Calgary. Il s'ajoute à Marc-Olivier Brouillette, Jovon Johnson et Ed Gainey dans la tertiaire des Riders. Tous des anciens Alouettes.

À la décharge de Reed, seuls les services de Gainey n’ont pas été retenus par le directeur général recrue des Alouettes.

Imaginez-vous un peu par contre si Carter réalise une interception en couverture contre Ernest Jackson. Imaginez comment il va le mettre en plein visage des Alouettes et particulièrement Kavis Reed.

Non définitivement, on ne se souhaite pas ça, j'en suis certain.

Quand on regarde la formation des Riders, là ou c'est le plus triste, c'est à la position de quart-arrière. En effet, on y retrouve carrément les trois quarts avec lesquels les Alouettes étaient incapables de gagner la saison passée.

En effet, Kevin Glenn, Brandon Bridge et Vernon Adams fils sont les trois quarts des Riders cette année. Ils cumulent ensemble 32 passes de touché, 4 au sol et seulement 17 interceptions. Ils ont aussi une fiche de 9 victoires et 7 défaites. Pas mal mieux que les 16 passes de touché contre 18 interceptions de notre trio mené par Darian Durant et leur piètre fiche de 3 victoires et 13 défaites.

Non, il n'y a pas à dire, les décisions de Kavis Reed, vu de cette façon, n'ont pas été des plus reluisantes en 2017. Il serait de plus difficile de pointer du doigt le « coaching » pour ce manque de production et de résultats, car Jacques Chapdelaine et Noel Thorpe ne sont plus là depuis plusieurs semaines maintenant. Les résultats sont d'ailleurs pires depuis que Reed et ses nouveaux coordonnateurs les ont remplacés. On n’a donc pas le choix de souligner le manque talent des joueurs. Sinon, il faut se tourner vers le désir et l'investissement des joueurs.

Dans les deux cas, c'est le mandat de Kavis Reed.

Il est donc très important pour lui que son équipe montre du caractère en Saskatchewan. Il serait important que Durant joue un match digne d'un professionnel et que les joueurs autour de lui nous démontrent le fameux talent que l'on nous dit avoir au sein de cette équipe. Cela permettrait à Reed de ne perdre face, encore une fois, vendredi contre les Riders!

Bon match!