MONTRÉAL – Malgré une température à l’image de la saison misérable des Alouettes de Montréal, quelques milliers de spectateurs sont venus assister à l’avant-dernière partie à domicile de leurs favoris qui a confirmé leur exclusion des éliminatoires.

Les Alouettes (3-12) ont encaissé un huitième revers consécutif, au compte de 42-24 face aux Eskimos d’Edmonton (8-6), et ils sont éliminés pour une troisième année d’affilée.

C’est donc dire que les Oiseaux pourraient égaler leur record de médiocrité – neuf défaites d’affilée en 1967 et 1981 – lors du prochain match.

La troupe de Kavis Reed semblait en voie de pouvoir remercier ses spectateurs irréductibles, mais une autre gaffe d’Ernest Jackson est venue la couler. Jackson a échappé une passe de Drew Willy et le ballon a rebondi dans les mains de Chris Edwards qui a filé sur 68 verges. Après ce touché, les visiteurs menaient 33-24.

De plus, le club montréalais s’était aussi emparé d’une avance hâtive de 15-0 notamment grâce à deux revirements menant à des touchés. Nicolas Boulay a d’abord bloqué un botté, pavant la voie à un touché de Tyrell Sutton. Branden Dozier a ensuite provoqué un échappé permettant à Brandon Stewart d’inscrire un majeur.

Malheureusement, l’unité défensive n’a pas su tenir le coup en première demie et les partisans ont subi une douche froide . En l’absence du demi de coin Jonathon Mincy, le quart-arrière Mike Reilly s’est amusé contre la tertiaire montréalaise grâce à son meilleur atout, le receveur Brandon Zylstra. Ce dernier a accumulé rien de moins que 182 verges et un touché avant la mi-temps! Il a terminé sa journée avec 201 verges.

À son deuxième départ consécutif, Willy n’a pas été en mesure de suivre la cadence de son vis-à-vis. Le quart des Oiseaux n’a pas été mauvais, mais il a raté quelques passes, il a encaissé quelques sacs et ses receveurs ont échappé des ballons à leur portée.

Cependant, il a commis une première interception très coûteuse alors que les Alouettes s’approchaient de la zone payante quand ils tiraient de l’arrière 26-24 tôt au dernier quart.

Une fois de plus, le porteur de ballon Tyrell Sutton a été l’un des rares à s’illustrer en attaque. En plus de son touché, il a amassé des gains de 139 verges par la course. Par contre, Sutton a été l’auteur d’un revirement en fin de partie.

À son premier match avec les Eskimos, le porteur de ballon C.J. Gable s’est bien débrouillé enregistrant un majeur et quelques courses utiles. Blessé, Reilly a été retiré de la partie au quatrième quart, mais ça n’a pas empêché son substitut, James Franklin, d’ajouter une passe de touché.

En deuxième demie, D.J. Lalama a remplacé Martin Bédard sur les longues remises. Soulignons également que Dominique Tovell a repris sa place comme secondeur intérieur, mais Nik Lewis était encore à l’écart en raison d’une blessure.

À la suite de la rencontre, quelques joueurs et membres de l’organisation montréalaise sont allés servir des repas à la Mission Bon Accueil dans le cadre de l’Action de grâce.

Les Alouettes profiteront d’une semaine de répit dans les prochains jours et ils disputeront leur dernière partie au stade Percival-Molson, le 22 octobre, contre les Tiger-Cats de Hamilton. Ils iront ensuite conclure leur saison sur les terrains des Roughriders et des Tiger-Cats.

Les Alouettes entament le match en force

Au tour de la défense d'inscrire un touché!