Communiqué

VERO BEACH – Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi qu'ils ont ajouté trois joueurs à leur formation à la suite au camp d'essai, qui a eu lieu samedi à Vero Beach, en Floride. Ainsi, le secondeur Keith Pough, l'ailier défensif Erik Williams ainsi que le receveur Marcel Caver prennent part au camp printanier de l'équipe qui s'amorçait lundi.

Pough a amassé 349 plaqués, 83 plaqués pour des pertes et 17 sacs, en plus de rabattre neuf passes en 44 matchs avec le Bison de l'Université Howard. L'athlète de 27 ans a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la conférence en 2009 et en 2011. Ses 83 plaqués pour pertes en carrière lui conféraient alors le premier rang dans l'histoire de la FCS. Le secondeur originaire d'Orangesburg en Caroline du Sud a pris part aux camps d'entraînement des Bills de Buffalo et des Browns de Cleveland.

Williams a disputé 32 matchs au cours des quatre saisons où il a évolué pour les Wildcats de l'Université Bethune-Cookman. L'ailier défensif âgé de 25 ans originaire de Plantation en Floride a par la suite paraphé une entente avec les Bills de Buffalo.

Caver a évolué pour les Penguins de l'Université Youngstown State avant de transférer à l'Université Winston-Salem State, où en neuf matchs avec les Rams, le receveur de 23 ans a capté 40 passes pour des gains de 578 verges, en plus d'inscrire deux majeurs à sa dernière saison universitaire.