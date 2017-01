RDS.ca

Les Alouettes de Montréal ont libéré l’intrigant ailier rapproché LaQuan McGowan ainsi que le receveur Cody Hoffman et le quart-arrière Greg McGhee.

L’organisation montréalaise a procédé à cette annonce via Twitter un peu plus d’un mois avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes (le 14 février).

McGowan, un athlète de six pieds huit pouces et 396 livres, a tenté sa chance avec les Alouettes en 2016 après avoir attiré l’attention avec l’Université Baylor. Il a d’abord participé au camp d’entraînement et il est revenu avec l’équipe durant la saison. Cependant, il n’a pas été en mesure de se familiariser suffisamment avec le football canadien pour être employé durant un match.Il pouvait aussi évoluer sur la ligne offensive et comme centre-arrière.

Quant à Cody Hoffman, il avait également effectué un retour avec les Alouettes après avoir été libéré une première fois. Hoffman a joué une seule partie en 2016 comparativement à quatre en 2015. Il avait un connu un départ intéressant en 2015 avant de se blesser.

En ce qui concerne McGhee, il n’a jamais été en mesure de se démarquer comme quart-arrière malgré les nombreuses blessures et ouvertures à cette position. Le gaucher s’est surtout contenté de participer aux entraînements.