Les Alouettes ont fait l’acquisition des droits sur le vétéran quart-arrière des Roughriders de la Saskatchewan Darian Durant en retour de deux choix au repêchage, vendredi.

La formation montréalaise devra s'entendre sur un nouveau contrat avec lui avant le début du marché des joueurs autonomes le 14 février. Durant aurait refusé une offre lucrative des Riders quelques jours avant cette transaction.

Les Alouettes ont cédé un choix de quatrième ronde en 2017 ainsi qu’un choix conditionnel de deuxième ronde en 2018.

Ce nouveau contrat semble être une formalité puisque l'entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a confirmé à plus d'une source que Durant amorcerait la saison en tant que partant. Notons que Chapdelaine était le coordonnateur offensif des Riders en 2015 quand Durant avait été limité à une partie en raison d'une blessure.

Durant a complété 330 de ses 496 tentatives de passes pour des gains de 3839 verges avec 14 touchés et 7 interceptions la saison dernière, sa 11e avec les Roughriders.

«Nous sommes très heureux de pouvoir mettre la main sur un quart de la trempe de Darian et nous sommes confiants d'en venir à une entente avec lui prochainement, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Tel que nous l'avons stipulé au départ, notre intention était de mettre la main sur un quart vétéran et nous venons d'en acquérir un qui continue de performer à un haut niveau et qui se voudra un excellent modèle à suivre pour nos jeunes quarts.»

Les Alouettes ont procédé à plusieurs expériences à la position de quart-arrière depuis la retraite d'Anthony Calvillo et ils miseront maintenant sur Durant. Vernon Adams fils et Rakeem Cato essaieront de mériter grandir à ses côtés en 2017.

Chris Jones, le directeur général et entraîneur-chef des Roughriders, a commenté la transaction et il ne sonnait pas comme un homme très triste de ce dénouement.

« Quand tu gagnes cinq matchs, ça ne donne pas l’impression que tu as la solution à l’interne », a dit Jones qui n’a pas donné l’impression de vouloir retenir Durant au sein de son club.

« On cherche le prochain quart-arrière de notre organisation et on l’aurait fait même si Darian était demeuré avec nous. Quand tu arrives vers la fin de ta carrière, tu ne peux pas jouer pour toujours », a commenté Jones qui a tout de même tenu à remercier Durant pour sa contribution en Saskatchewan pendant 11 ans.

Le dirigeant des Riders a également avoué que les Alouettes avaient proposé d’inclure un quart-arrière dans le pacte.

« Ils ont proposé quelques noms, mais je n’étais pas intéressé par ces joueurs », a-t-il admis.

En 155 matchs en carrière, dont 111 en tant que quart partant, le vétéran âgé de 34 ans a complété 2186 des 3519 passes qu'il a tentées pour des gains de 28 136 verges et 149 passes de touché. Il pointe actuellement au 16e rang de l'histoire de la LCF pour le nombre de verges par la passe. Il a également porté le ballon à 369 reprises au cours de sa carrière, ce qui lui a permis de gagner 2888 verges et d'inscrire 21 majeurs. Il montre un dossier de 5-1 en tant que quart partant en matchs éliminatoires.