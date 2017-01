RDS.ca

Les Alouettes ont fait l’acquisition des services du vétéran quart-arrière des Roughriders de la Saskatchewan Darian Durant en retour de deux choix au repêchage, vendredi.

Les Alouettes ont cédé un choix de quatrième ronde en 2017 ainsi qu’un choix conditionnel de deuxième ronde en 2018.

Durant a complété 330 de ses 496 tentatives de passes pour des gains de 3839 verges avec 14 touchés et 7 interceptions la saison dernière, sa 11e avec les Roughriders.

En 155 matchs en carrière, dont 111 en tant que quart partant, le vétéran âgé de 34 ans a complété 2186 des 3519 passes qu'il a tentées pour des gains de 28 136 verges et 149 passes de touché. Il pointe actuellement au 16e rang de l'histoire de la LCF pour le nombre de verges par la passe. Il a également porté le ballon à 369 reprises au cours de sa carrière, ce qui lui a permis de gagner 2888 verges et d'inscrire 21 majeurs. Il montre un dossier de 5-1 en tant que quart partant en matchs éliminatoires.

«Nous sommes très heureux de pouvoir mettre la main sur un quart de la trempe de Darian et nous sommes confiants d'en venir à une entente avec lui prochainement, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Tel que nous l'avons stipulé au départ, notre intention était de mettre la main sur un quart vétéran et nous venons d'en acquérir un qui continue de performer à un haut niveau et qui se voudra un excellent modèle à suivre pour nos jeunes quarts.»



À noter que l’entraîneur-chef des Alouettes Jacques Chapdelaine était le coordonnateur offensif des Roughriders en 2015.