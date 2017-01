communiqué

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi que le centre national Luc Brodeur-Jourdain a paraphé une nouvelle entente de deux saisons avec la formation montréalaise, le liant avec l'équipe jusqu'en 2018.

Brodeur-Jourdain enfilera l'uniforme des Alouettes en 2017 pour une neuvième saison consécutive; une carrière professionnelle à défendre uniquement les couleurs montréalaises. Le gentil géant a passé sa carrière à décortiquer les défenses adverses et à protéger les quarts de l'équipe. Le champion de deux Coupes Grey a été nommé étoile de la LCF en 2012 et étoile de la division Est en 2012 et en 2014. Il a également été élu le joueur canadien par excellence des Alouettes en 2015.



L'athlète de 33 ans a pris part à 12 rencontres en 2016, lui qui a vu sa saison 2015 prendre fin abruptement suite à une blessure à un genou. Son courage et sa détermination à revenir au jeu ont d'ailleurs fait de lui le nominé des Alouettes pour le trophée des Vétérans Jake-Gaudaur. En huit saisons avec la formation montréalaise, le produit du Rouge et Or de l'Université Laval a disputé 136 rencontres de saison régulière, dont 106 comme partant. Il a également effectué six départs en matchs éliminatoires.



« La signature de Luc vient immédiatement stabiliser notre ligne offensive pour la saison prochaine. Il possède toutes les caractéristiques que nous recherchons chez un joueur, soit sa soif de victoire et son intelligence sur le terrain, a commenté le directeur général des Alouettes Kavis Reed. Luc a définitivement les succès de l'équipe à coeur et nous avons le sentiment d'être une meilleure équipe en retenant ses services. »



Véritable ambassadeur hors du terrain, Brodeur-Jourdain est impliqué dans les programmes communautaires des Alouettes. Il parcourt les écoles du Québec avec ses coéquipiers pour contrer le décrochage scolaire chez les jeunes durant l'hiver dans le cadre du programme Ensemble à l'école avec les Alouettes. De plus, il troque régulièrement casque et crampons pour son cahier de jeux, lui qui redonne énormément pour développer les jeunes footballeurs québécois inscrits dans les camps de perfectionnement du club.