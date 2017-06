MONTRÉAL – Darian Durant croit que le karma a rattrapé les Roughriders de la Saskatchewan au Stade Percival-Molson.

« Les Dieux du football finissent toujours par se pointer au bon moment, a déclaré le quart-arrière des Alouettes après avoir eu le meilleur sur son ancienne équipe jeudi soir. Quand les choses vont mal ou qu’elles ne se passent pas comme elles le devraient, les Dieux du football s’en mêlent et je crois que c’est ce qui est arrivé ce soir. »

Durant a passé les onze premières années de sa carrière à Regina, où il a soulevé la Coupe Grey à deux reprises. Il voulait y retourner pour une douzième, mais il n’a pas été en mesure de s’entendre avec l’organisation sur les termes d’un nouveau contrat.

En janvier dernier, il a été échangé aux Alouettes en retour de deux choix au repêchage. Il a éventuellement signé un nouveau pacte de trois ans avec l’organisation montréalaise, qui avait cruellement besoin de stabilité à la position de quart-arrière.

Ironie du sort, il a fallu que le tout premier match du calendrier 2017 de la Ligue canadienne oppose les Alouettes et les Roughriders. Durant a longtemps tenté de minimiser la signification de ce rendez-vous à ses yeux, mais il a convenu que la victoire acquise jeudi, après que le botteur de précision Tyler Crapigna eut raté une tentative de placement de 45 verges sur le tout dernier jeu du match, lui était chère.

« Bien sûr qu’elle est spéciale, on le sait tous. Mais je devais quand même aborder ce match comme n’importe quel autre match. Je ne pouvais pas me permettre de m’éloigner de ma vraie nature et faire des trucs que je ne fais pas habituellement. Tout ce que je voulais, c’était sauter sur le terrain et faire des jeux. »

Durant n’a pas été parfait, mais il en a fait, des jeux. Il a complété 64,5% de ses passes, affiché une cote d’efficacité de 108,7 et lancé deux passes de touché.

« Les défensives de Chris Jones sont toujours imprévisibles, a-t-il observé. C’est donc encourageant d’avoir réussi autant de gros jeux, considérant qu’on formait une nouvelle unité. Vous savez, je joue depuis seulement deux semaines avec Nik Lewis. Je joue depuis seulement deux semaines avec tous ces receveurs. Il nous reste beaucoup de choses à améliorer et une fois qu’on aura trouvé cette chimie, on sera très bons. »

Chapdelaine défend Bede

Bede avait connu une saison difficile en 2016 avec un taux de réussite de 52 % sur ses tentatives de bottés de précision, mais il avait affiché les signes d’une relance imminente avec sept réussites en autant d’occasions lors des rencontres préparatoires.

Le botteur français est toutefois retombé du côté obscur de son métier à sa première présence sur le terrain en saison régulière, ratant une tentative de placement de 45 verges au début du premier quart.

Mais après la rencontre, l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a endossé la responsabilité de cette bévue.

« Le premier placement, c’est peut-être plus ma faute que la sienne, a excusé le coach. J’ai peut-être été un peu trop gourmand en l’envoyant sur une distance aussi longue et je le regrette, franchement. Quand j’ai pris la décision, j’ai regardé où était le ballon. Le vent était négligeable et la distance était raisonnable pour lui. Mais si tôt dans le match, dès la première semaine de la saison, je n’aurais peut-être pas dû prendre cette décision. »

Bede a maintenu une moyenne de 38,9 verges sur ses bottés de dégagement. Il en a toutefois raté un qui n’a parcouru que 24 verges à la fin du deuxième quart. Les Roughriders ont profité d’une position favorable sur le terrain pour marquer trois points avant la mi-temps.

« Si tu regardes la majorité de ses bottés de dégagement ce soir, ils ont été très bons. Je pense même qu’il en a placé un à la ligne de 1. Il a quand même très bien fait », a pardonné Chapdelaine.

Travis Hawkins : nouvelles encourageantes

Les Alouettes ont perdu les services du demi défensif Travis Hawkins au début du troisième quart. L’Américain de 26 ans a quitté pour le vestiaire après un contact et a été remplacé pour le reste du match par Dominique Termansen.

Chapdelaine a offert une mise à jour encourageante après la rencontre.

« Je n’ai pas encore les détails médicaux, mais je suis plus optimiste que négatif. On m’a dit qu’il avait une légère blessure à l’épaule, un stinger, donc je ne crois pas que ce soit très grave. On le confirmera cette semaine de façon plus officielle. »