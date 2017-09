Les Alouettes n'ont plus d'autre choix que de vaincre les Argonauts de Toronto samedi et de gagner la majorité ou sinon tous leurs matchs d'ici la fin de l'année pour espérer participer aux éliminatoires. Tout ça passe par une bonne prestation de Darian Durant, qui vient d'offrir sa pire performance depuis qu'il est avec les Alouettes, peut-être même de sa carrière.

Malgré tout, il a eu un vote de confiance de la part de son nouvel entraîneur-chef Kavis Reed et il obtiendra le départ face aux Argos.

Je vais commencer par dire que Kavis Reed a raison lorsqu'il dit qu'un changement de quart-arrière pourrait créer le chaos et que c'est la dernière option. Je crois aussi que Durant devrait commencer ce match. La question que je me pose par contre est celle-ci : quoi faire si Durant connaît un autre mauvais match face aux Argos samedi? Quoi faire s'il se voit encore retiré de la rencontre et que les Alouettes perdent un sixième match d'affilé?

Si tel est le cas, la décision de continuer d'y aller avec un quart de 37 ans au lieu de développer un quart plus jeune deviendra de plus en plus difficile à justifier. Particulièrement avec une fiche de 3-10, alors qu'on est pratiquement assuré de ne pas participer aux éliminatoires.

Et si la réponse du directeur général est que malgré la défaite et sa piètre fiche, l'équipe est encore mathématiquement dans la course... On pourra alors lui répondre que son équipe est encore mathématiquement là, MALGRÉ Durant.

C'est donc primordial que ce dernier ne connaisse pas seulement un bon, mais bien son meilleur match de la saison contre Toronto en fin de semaine. J'espère qu'il comprend l'urgence de la situation et qu'il a pris très au sérieux sa semaine de préparation.

J'espère d'ailleurs que les gars autour de lui comprennent que plusieurs d'entre eux commencent également à être sur un siège éjectable. Que dans une saison aussi mauvaise, le boulot de personne n'est assuré. Qu'ils doivent commencer à faire partie de la solution et non du problème, chose qu'ils n'ont tous pas fait assez souvent depuis le début de la saison.

C'est un match qui va nous en dire long sur plusieurs joueurs et Durant est le premier la liste.

Bon match!