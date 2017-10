Les Alouettes ont été officiellement exclus des éliminatoires lundi en s’inclinant devant les Eskimos d'Edmonton. Sous la pluie et devant une foule très clairsemée, les Alouettes ont offert une bonne résistance pendant trois quarts de jeu.

C'est alors que le naturel est revenu au galop et que l'attaque a encore gaffé, pas une, pas deux, mais bien trois fois au quatrième quart. Il y a eu ces deux interceptions, dont une sur une passe qu'Ernest Jackson aurait dû capter et qui a par la suite été retournée pour le touché décisif, ainsi que cet échappé qui a clôt le débat. Trois revirements sur trois séquences offensives consécutives…

Voilà qui résume bien la saison 2017 des Alouettes, il faut l'avouer.

La bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant se tourner vers la prochaine saison. J'ai bien hâte de voir ce que Kavis Reed fera de la semaine de congé. Une semaine de congé qui sera suivie du dernier match à domicile des Alouettes ,le 22 octobre contre les Tiger-Cats d'Hamilton.

Personnellement, j'espère qu'il en profitera pour embaucher de jeunes joueurs et qu'il commencera à tenter des expériences dès le prochain match. J'espère aussi qu'il aura la présence d'esprit de donner le prochain départ au jeune quart-arrière Matthew Shiltz.

On nous vante son talent, son intelligence et son charisme depuis le début du camp d'entrainement. Il a de plus été très impressionnant en fin de match contre Calgary.

L’équipe dispose de 12 jours de préparation avant son prochain match, qui sera de plus disputé à domicile.

Force est d'admettre que ce scénario est pas mal mieux que d'attendre le match suivant qui aura lieu en Saskatchewan contre une des meilleures défenses de la ligue et la foule la plus intimidante de la LCF.

Se poser la question c'est y répondre!

Plus j'y pense, plus il est clair que si Kavis Reed veut développer le futur et qu'il croit vraiment que Shiltz représente l'avenir de sa formation à la position de quart-arrière, le prochain départ devrait lui revenir.

Le scénario est parfait.

De toute façon, qu'a-t-il à perdre? Les Alouettes ont grand besoin de redonner espoir à leur partisans en ce moment. Et ce n'est pas ce qu'ils ont vu de Drew Willy et Darian Durant qui va leur en donner...

Il est temps de voir ce que le jeune a dans le ventre.