MONTRÉAL – Malgré une température à l’image de la saison misérable des Alouettes de Montréal, quelques milliers de spectateurs sont venus assister à l’avant-dernière partie à domicile de leurs favoris qui a confirmé leur exclusion des éliminatoires.



Les Alouettes (3-12) ont encaissé un huitième consécutif, au compte de 42-24 face aux Eskimos d’Edmonton (8-6), et ils sont éliminés pour une troisième année d’affilée. Cette conclusion déchirante a même fait verser quelques larmes au vétéran John Bowman sur les lignes de côté et dans le vestiaire.

« C’est décevant. Jamais en 100 ans qu’on aurait imaginé que ce groupe allait être exclu des éliminatoires. On essaie de relancer cette organisation, de lui redonner de l’espoir. On n’a pas avancé dans ce sens avec ce résultat », a commenté le directeur général et entraîneur-chef, Kavis Reed.



« Un sentiment de marde, on va se le dire », a avoué le secondeur Nicolas Boulay à propos de cette conclusion.



« On a encore eu beaucoup de changements, ça fait plusieurs années qu’on change d’entraîneur. C’est difficile sur le moral et sur les troupes. Mais on a réussi de belles choses et je pense qu’on grandit en tant qu’équipe avec un nouveau personnel d’entraîneurs. On s’en va dans la bonne direction », a-t-il soutenu avec une pointe d’optimisme.



C’est donc dire que les Oiseaux pourraient égaler leur record de médiocrité – neuf défaites d’affilée en 1967 et 1981 – lors du prochain match. Un dossier de 6-12 en 2015 avait été leur pire bilan depuis leur retour en 1996.



La troupe de Reed semblait en voie de pouvoir remercier ses spectateurs irréductibles, mais une autre gaffe d’Ernest Jackson est venue la couler. En glissant au sol, Jackson a échappé une passe de Drew Willy et le ballon a rebondi dans les mains de Chris Edwards qui a filé sur 68 verges. Après ce touché, les visiteurs menaient 33-24 et les Alouettes ont complété leur prestation avec cinq autres revirements.



« J’ai essayé de rapprocher le ballon de mon corps, mais il a rebondi soudainement … », a expliqué Jackson qui ne donnait pas l’impression d’être le plus abattu du groupe.



De plus, le club montréalais s’était aussi emparé d’une avance hâtive de 15-0 notamment grâce à deux revirements menant à des touchés. Nicolas Boulay a d’abord bloqué un botté pavant la voie à un touché de Tyrell Sutton. Branden Dozier a ensuite provoqué un échappé permettant à Brandon Stewart d’inscrire un majeur.



Malheureusement, l’unité défensive n’a pas su tenir le coup en première demie et les partisans ont subi une douche froide. En l’absence du demi de coin Jonathon Mincy, le quart-arrière Mike Reilly s’est amusé contre la tertiaire montréalaise grâce à son meilleur atout, le receveur Brandon Zylstra. Ce dernier a accumulé rien de moins que 182 verges et un touché avant la mi-temps ! Il a terminé sa journée avec 201 verges.



À son deuxième départ consécutif, Willy n’a pas été en mesure de suivre la cadence de son vis-à-vis. Le quart des Oiseaux n’a pas été mauvais, mais il a raté quelques passes, il a encaissé quelques sacs et ses receveurs ont échappé des ballons à leur portée.



Cependant, il a aussi commis une première interception très coûteuse alors que les Alouettes s’approchaient de la zone payante quand ils tiraient de l’arrière 26-24 tôt au dernier quart.



Une fois de plus, le porteur de ballon Tyrell Sutton a été l’un des rares à s’illustrer en attaque. En plus de son touché, il a amassé des gains de 139 verges par la course. Par contre, Sutton a été l’auteur d’un revirement en fin de partie.



À son premier match avec les Eskimos, le porteur de ballon C.J. Gable s’est bien débrouillé enregistrant un majeur et quelques courses utiles. Blessé, Reilly a été retiré de la partie au quatrième quart, mais ça n’a pas empêché son substitut, James Franklin, d’ajouter une passe de touché.



En deuxième demie, D.J. Lalama a remplacé Martin Bédard sur les longues remises. Soulignons également que Dominique Tovell a repris sa place comme secondeur intérieur, mais Nik Lewis était encore à l’écart en raison d’une blessure.



À la suite de la rencontre, quelques joueurs et membres de l’organisation montréalaise sont allés servir des repas à la Mission Bon Accueil dans le cadre de l’Action de grâce.



Les Alouettes profiteront d’une semaine de répit dans les prochains jours et ils disputeront leur dernière partie au stade Percival-Molson, le 22 octobre, contre les Tiger-Cats de Hamilton. Ils iront ensuite conclure leur saison sur les terrains des Roughriders et des Tiger-Cats.



Disons que la motivation pourrait être difficile à trouver pour certains joueurs dont ceux qui moins dédiés à la cause.



« Si t’aime le football, tu continues à jouer ! », a répliqué Luc Brodeur-Jourdain à titre de message.



L’occasion sera belle pour explorer certaines options incluant celle d’accorder un départ au quart-arrière recrue, Matthew Shiltz.



« C’est très important de bien prendre soin de l’avenir de cette équipe. Avec ce résultat, il faut encore plus penser à l’avenir. On va réfléchir à la situation pour déterminer si le moment est opportun. Mais on ne veut pas aller trop vite non plus », a réagi Reed.



Sans oublier que l’état-major évaluera l’idée d’échanger quelques joueurs à l’approche de la date limite des transactions.

