Je pensais que les Alouettes avaient déjà atteint le fond du baril, mais il faut croire que c’est un baril sans fond…

Les Alouettes disputaient dimanche un ultime match à la maison et il y avait quand même encore une bonne foule. Voilà qu'ils ont perdu 43-16 contre une équipe qui comptait alors seulement 4 victoires cette saison et 11 défaites. Ils se sont fait donner une leçon de football par les Tiger-Cats. Quand on y pense, les Alouettes gagnaient 7-3 à un moment donné au premier quart, mais les Ticats ont ensuite marqué 40 points d’affilée.

Tiger-Cats 43 - Alouettes 16

Quand l’organisation a annoncé le retour de Kavis Reed en tant que directeur général la saison prochaine, je trouvais que c’était tôt pour confirmer le tout alors qu’il reste trois matchs à jouer. Ça allait très mal, on venait de perdre quatre matchs pas du tout serrés de suite depuis qu’il est en poste comme entraîneur-chef en plus de DG, pourquoi donc une confirmation? Je me demandais ce qui allait se passer si jamais on perdait également ces trois derniers matchs, si c’était désastreux. Ils couraient le risque de s’ouvrir encore plus à la critique et à la grogne, et c’est exactement ce qui est arrivé malheureusement.

Les Alouettes nous disent toujours qu’ils ont un plan et qu’ils le suivent, mais on ne sait pas quel est ce plan. Ce serait bien qu’ils nous l’expliquent pour qu’on arrête de spéculer, pour qu’on comprenne les gestes qu’ils posent, car présentement, on est dans le néant. Si je me fie aux récents résultats, on ne peut dire que le plan fonctionne. Le pire scénario vient d’arriver. Dès le premier match après la confirmation, ils se sont fait lessiver. Ça met encore plus l’accent sur cette décision-là et ça met encore plus les projecteurs sur Reed. En moyenne, on perd par 25 points, je ne peux pas croire que c’est ça le plan. J’aimerais qu’on nous l’explique.

On nous dit qu’on bâtit avec du caractère, qu’on bâtit avec un bon vestiaire, et que justement les gars s’entendent bien et ont du caractère. C’est toujours très important, mais il était où le caractère hier quand Brandon Banks a retourné un botté de dégagement pour le touché tôt au deuxième quart? Ce jeu a mis les Moineaux K.-O. Ils étaient totalement ébranlés, c’était terminé. J’ai vu une équipe totalement ébranlée à la suite d’un gros jeu sur les unités spéciales. Une équipe qui a du caractère va revenir, elle n’abandonnera pas. Il est où le caractère devant l’adversité?

Banks se moque de la couverture des Alouettes

On nous dit aussi qu’on est tous sur la même page. Ils sont peut-être sur la même page, mais j’ai l’impression qu’ils ne sont pas sur la BONNE page.

Enfin, on nous dit qu’il y a du talent. Si on a du talent mais seulement 3 victoires contre 13 défaites, c’est comme dire par la bande que c’est l’entraîneur le problème.

Les Alouettes se sont fait encore une fois « outcoached, outplayed, out-everything’d » comme l'expression le dit. Ils se sont fait battre dans toutes les sphères possibles à mesurer ou calculer. C’est ce qui arrive depuis neuf matchs, mais encore plus depuis la confirmation de Reed. Quand ils ont congédié Jacques Chapdelaine, ça devait être un électrochoc mais il n’y a eu aucun effet. Quand ils ont confirmé le poste de Reed, ça s’est mis à aller de pire en pire. Quel est le message?

Cette équipe a tout un travail de reconstruction à faire, parce qu’il manque de talent, il manque de coaching, il manque d’évaluation de joueurs, il manque de dépistage, il manque d’expérience à tous les niveaux, bref il manque de tout.

Un rare point positif

J’ose croire qu’on a fait la dernière évaluation de Darian Durant. On nous disait qu’on voulait donner au quart-arrière vétéran une dernière chance pour bien l’évaluer parce qu’on espère toujours chez les Alouettes que Durant puisse être pour la relève de l'organisation ce que Tracy Ham a été pour Anthony Calvillo à l’époque. J’espère que l’expérience est maintenant terminée.

Brandon Banks, arme de destruction massive

Mettons d'ailleurs en lumière ses trois dernières parties : contre Ottawa, il a été 0 en 6 et il s’est fait sortir du match. Il est revenu à Toronto avec une prestation de 231 verges contre trois interceptions puis il s’est blessé. Il est revenu après deux matchs avec comme résultat des gains de 92 verges, 1 passe de touché et 1 interception hier.

Le positif dans cette plus récente contreperformance de Durant, c’est que ça nous a donné la chance de voir Matthew Shiltz à l’oeuvre. Il a été bon. Il a seulement lancé une interception alors qu’il se faisait frapper. Ce n’est pas facile pour un jeune quart de se faire évaluer quand il a devant lui une ligne à l’attaque décimée qui ne compte que deux partants sur cinq. Même au camp d’entraînement, souvent l’unité no 1 joue au premier quart, puis on envoie les réservistes. Quand le quart réserviste est en action, c’est possible d’envoyer les receveurs réservistes, mais c’est important pour faire une bonne évaluation de voir comment réagit le quart réserviste sur le terrain en même temps que la ligne à l’attaque no 1 parce que c’est là que ça commence.

Hier, Shiltz a subi des sacs du quart alors qu’il ne pouvait voir le blitz et qu’il ne s’est pas débarrassé du ballon assez vite. Parfois, il n’a pas eu de chance car la pression était tellement forte. Il y a eu cinq sacs et Tyrell Sutton a récolté seulement 1,8 verge en moyenne par course donc ça démontre bien que la ligne à l’attaque n’était pas de calibre hier.

J’aime l’attitude de Shiltz. Au-delà des passes complétées, je remarque son langage corporel, la façon qu’il se tient et la façon qu’il communique. Il dégage quelque chose que je trouve intéressant. Il ne faut pas encore en faire la septième merveille du monde, mais il a un petit quelque chose que j’aime dans son attitude. Hier, il a complété 68 % de ses passes et il a été le meilleur porteur de ballon de l'équipe avec quatre courses pour 30 verges, donc il a montré de la mobilité. Je veux en voir plus de lui.

Comme je le disais lors de la dernière chronique, le camp d’entraînement 2018 est amorcé, c’est le temps de faire jouer les jeunes. Il faut savoir s’ils méritent de revenir au camp, sinon on doit passer à un autre appel. Shiltz mérite de jouer plus souvent, mais on s’en va maintenant en Saskatchewan dans le stade le plus bruyant, dans l’environnement le plus hostile, après une courte semaine de préparation. Ce ne sera pas évident comme situation, mais encore une fois on pourra voir ce qu’il a dans le ventre. S’il joue… Peut-être que les grands penseurs des Alouettes nous réservent une autre drôle de décision...

Un manque de respect

Le fond du baril

Pour terminer, nous avons été témoins d’une situation choquante voire même insultante lors de la rencontre de dimanche. Alors que les Alouettes perdaient 43-7, ils ont décidé d’effectuer un botté de précision sur un troisième essai à la ligne de 13. J’ai rarement été choqué comme ça. J’ai trouvé ça insultant, pas pour moi, mais pour les partisans. Quand il y a 20 000 partisans qui se pointent pour voir une équipe avec seulement trois victoires et qu’il reste encore 6-7 minutes à écouler, pourquoi ne pas leur donner quelque chose à se mettre sous la dent! En plus, c’était une occasion d’évaluer notre jeune quart, de voir ce qu’il a dans le ventre. La chose la plus importante actuellement, c’est d’évaluer la position de quart. On nous a plutôt expliqués qu’on voulait évaluer le spécialiste des longues remises et donner une chance à Boris Bede parce qu’il n’avait pas fait de placement de la journée, mais Bede n’en avait rien à cirer d’un placement de 21 verges. J’ai trouvé que c’était manquer de respect aux partisans.

Bref, j’ai hâte que les Alouettes nous expliquent quel est leur plan et comment ils voient les choses. Les partisans se posent des questions. J’ai rarement vu des partisans aussi choqués, frustrés. On ne comprend pas ce que les Als font et où ils s’en vont, c’est-ce que je perçois chez les amateurs. Ils auraient intérêt à nous expliquer leur vision. Quand les choses ne sont pas claires, ça ouvre la porte aux spéculations.

*Propos recueillis par Audrey Roy