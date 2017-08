MONTRÉAL - Après avoir échappé quatre rencontres chaudement disputées, les Alouettes sont arrivés au moment où ça passe ou ça casse pour eux en 2017. La formation montréalaise ne peut pas se permettre d’échapper les deux rencontres face au Rouge et Noir d’Ottawa.

La première de ces confrontations déterminantes aura lieu jeudi soir (dès 19h à RDS) au Stade Percival-Molson alors que la suivante se tiendra le 17 septembre à la suite d’une partie contre les Lions à Vancouver.

C’est un secret de polichinelle, l’accès aux éliminatoires se limitera à deux équipes de la section Est. Pour obtenir une place à ce rendez-vous convoité, les Alouettes (3-6) doivent donc devancer le Rouge et Noir (3-6-1) ou les Argonauts de Toronto (4-6).

Le Rouge et Noir a devancé les Alouettes au classement en vertu de sa dernière victoire. De plus, la formation de la capitale nationale avait remporté la première des trois confrontations entre les deux clubs. Ottawa pourrait donc s’assurer du bris d’égalité aux dépens de Montréal en triomphant jeudi.

« C’est très important, c’est la période de la saison dans laquelle les mulligans n’existent plus. Il faut s’assurer d’être à la hauteur du défi. C’est une période cruciale pour notre club et on le réalise », a déclaré le quart-arrière Darian Durant, qui a justement abusé de ce privilège en première moitié de saison avec 10 interceptions.

Puisque Durant a gaffé trop souvent cette saison, Jacques Chapdelaine s’est fait demander si sa patience allait être plus brève avec lui advenant un mauvais départ.

« Ça n’ira pas mal au premier quart », s’est empressé de répondre Chapdelaine avec le sourire. « Il doit juste comprendre qu’il n’est pas là pour gagner le match par lui-même, mais plutôt pour décider qui l’aidera à le faire. »

Durant est d’avis que l’atmosphère diffère au sein de sa troupe pour cette raison.

« Je sens que les gars comprennent qu’on ne peut plus du tout se permettre les erreurs récurrentes de nos neuf premières parties. On a eu une bonne semaine d’entraînement, j’oserais dire que ce fut notre meilleure depuis le début de la saison. On doit transposer ça durant le match pour être aussi satisfait après celui-ci », a-t-il commenté.

En tant qu’entraîneur, Chapdelaine avait réalisé le tout depuis un certain temps. Il souhaite maintenant que ses protégés décollent.

« Au retour de notre semaine de répit, on avait dit que le mois d’août serait important et personne n’a réussi à se détacher dans l’Est. Pour contrôler notre destinée, il faut gagner ce match », a indiqué Chapdelaine, qui a évidemment passé ce message à ses joueurs.

Dans le cadre de leur préparation, les Alouettes ont évidemment revu les conclusions de leur récent duel contre Ottawa (revers de 24-19). Montréal avait échappé la chance de l’emporter en ne pouvant pas compléter un troisième essai et une verge en fin de partie.

Cela dit, le clan de Chapdelaine avait été en mesure de générer passablement d’attaque. Durant avait d’ailleurs récolté 452 verges aériennes, mais deux interceptions de sa part et un échappé de Brandon Rutley avaient coûté plusieurs points.

Deux changements en défense

Lundi, les Alouettes ont causé une surprise en libérant le plaqueur défensif Ray Drew. Le geste a été posé car les entraîneurs sont prêts à miser sur Davon Walls.

« C’est un gars qui est capable de s’occuper de deux corridors. Il impose une bonne pression à l’intérieur et il peut attirer de l’attention sur lui », a noté Chapdelaine qui n’était pas satisfait de la production de Drew.

Par conséquent, les ailiers défensifs John Bowman et Gabriel Knapton devraient se retrouver dans des situations plus avantageuses pour pourchasser le quart. Knapton a été particulièrement discret cette année et son temps de jeu a été réduit afin de respecter le ratio de joueurs canadiens et américains.

Afin de miser plus souvent sur Knapton, le demi défensif canadien Tevaughn Campbell héritera de son premier départ. Reconnu pour sa vitesse, Campbell devra démontrer qu’il peut tenir le coup contre la passe surtout contre un adversaire aérien de la trempe du Rouge et Noir.

« Il a été partant avec Calgary et il avait quand même fait du bon travail à ce chapitre. Ils sont allés le chercher pour ça en Saskatchewan, mais il s’est blessé et ils ont changé le ratio, ce qui l’a rendu disponible sur le marché », a justifié Chapdelaine.

« Je ne m’attends pas à un match reposant, c’est évident que les deux équipes vont y aller à fond de train », a dit Campbell, qui remplacera Brandon Stewart qui écope en raison de sa nationalité américaine.

Deux petites victoires qui font beaucoup de bien



Après avoir vaincu Montréal le 19 juillet, le Rouge et Noir s’est retrouvé dans le camp des perdants deux fois de suite pour chuter à un dossier de 1-6-1. La troupe de Rick Campbell a finalement renversé la vapeur en gagnant ses deux dernières sorties.



« J’ai remarqué que l’énergie de l’équipe est vraiment à la hausse, ces victoires ont fait du bien au moral des troupes. Depuis le début de l’année, on avait des matchs chaudement disputés jusqu’à la dernière minute et c’est très dur sur le moral. Ces deux résultats positifs ont enlevé de la pression sur nos épaules pour jouer plus librement et avec passion », a constaté le bloqueur à droite Jason Lauzon-Séguin.



À l’image de son club, le septième choix du repêchage de 2016 a repris du poil de la bête après avoir cédé son poste de partant pour une rencontre, au début août.



« Sur le coup, j’ai eu des pensées négatives, mais j’ai fini par voir du positif là-dedans. Ça m’a permis de me reposer surtout qu’on venait d’avoir la séquence de trois matchs en onze jours. Dans mon cas, c’était plus mental. Si je fais une erreur, je dois l’oublier plus rapidement. J’ai repris confiance et je suis sur une bonne lancée », a conclu celui qui a expliqué que la cohésion sur la ligne offensive sera essentielle face au système défensif exigeant des Alouettes.

Pour le match de jeudi, les Alouettes invitent les partisans à apporter des fournitures scolaire afin d’amasser du matériel pour les enfants de milieux défavorisés dans le cadre de la rentrée des classes. C’est la première édition de cet événement effectué en association avec l’Armée du Salut.