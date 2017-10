Les Alouettes affrontent les Eskimos dès 14h sur les ondes de RDS2.

Avant-match Eskimos - Alouettes

RDS.ca - L'enjeu de la rencontre de lundi contre les Eskimos d’Edmonton est simple. Si les Alouettes espèrent toujours participer aux éliminatoires, ils doivent à tout prix gagner.

Une défaite éliminera officiellement Montréal et les Alouettes ne participeront pas aux éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

« C'est certain que je prends ça personnel, indique le joueur de ligne Kristian Matte. Ce n'est pas de cette manière que je connais les Alouettes. On est supposé être des joueurs dominants et une formation qui participe aux éliminatoires chaque saison. Nous visons des moments difficiles depuis plusieurs saisons. On a encore des chances mathématiques et on va se battre jusqu'à la fin. »

La rencontre sera la première en carrière pour Fabion Foote. Le plaqueur avait été le premier joueur sélectionné par les Alouettes lors du dernier repêchage. Avec seulement quatre matchs à jouer au calendrier régulier, Kavis Reed reconnaît que l'attente a été longue avant de finalement voir Foote en uniforme.

« Nous croyons qu'il a beaucoup de potentiel. Il doit s'améliorer pour appliquer de la pression sur les quarts. On doit l'évaluer lors d'un match », précise Reed.

Il s'agira du deuxième affrontement de la saison entre Montréal et Edmonton. Les Alouettes s'étaient inclinés 23-19 le 30 juin dernier. Les Eskimos sont aussi désespérément à la recherche d'une victoire. Edmonton a perdu ses six derniers matchs après avoir commencé la saison avec sept gains consécutifs.

« Ça prouve que dans la LCF ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. Ils ont eu un début de saison incroyable, mais ils ont ralenti. Nous avons perdu sept matchs consécutifs. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses », croit le secondeur Nicolas Boulay.

Le quart Drew Willy effectuera son deuxième départ de suite. Kavis Reed a dit que Matthew Shiltz devrait également obtenir du temps de jeu au cours de la rencontre.