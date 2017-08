Les Alouettes de Montréal ont annoncé en fin d’après-midi qu’ils ont libéré Ray Drew (plaqueur défensif) et Elie Ngoyi (ailier défensif).

Il s’agit d’une décision surprenante pour Drew (24 ans) qui était perçu comme un joueur d’avenir à cette position importante. Par contre, les Alouettes ont eu de la difficulté à l’insérer dans la formation partante en début de saison en raison du ratio à respecter et le joueur américain n’a pas été aussi efficace que prévu quand il a été envoyé dans la mêlée.

Ceci dit, le manque de pression sur les quarts adverses continue d’être un problème pour la défense des Alouettes. Drew en était à sa deuxième saison avec l'organisation montréalaise.

Olafioye est optimiste, Sutton reprend son poste

La tendance s’est poursuivie alors que les Alouettes n’ont pas été épargnés par les blessures lors de leur dernier match. Cette fois, ce fut au tour de l’indispensable bloqueur à gauche, Jovan Olafioye, de quitter la rencontre puisqu’il était ennuyé par des douleurs au dos.

Olafioye, qui a été remplacé par Kristian Matte, croit qu’il sera prêt à reprendre sa place, jeudi soir, lors de la visite du Rouge et Noir d’Ottawa.

Matt Vonk, un remplaçant sur la ligne offensive, a également été touché à genou et il doit subir d’autres tests cette semaine.

En ce qui concerne le porteur de ballon Tyrell Sutton, il reviendra dans la formation partante. Il avait cédé son poste à Brandon Rutley en raison d’un pépin physique qui a motivé les entraîneurs à lui accorder un match de congé.

« Rutley a vraiment donné des choses intéressantes. Dans un monde parfait, on aimerait pouvoir employer les deux. C’est un peu comme avec les gardiens au hockey. Quand on établit une rotation, ce n’est pas nécessairement en vue du match, mais de ce qui s’en vient après. On essaie de trouver une rotation qui fait du sens pour chacun », a expliqué Chapdelaine qui a les mains liées par le ratio.



« Personne n’aime ça, parce que tout le monde veut jouer le plus possible et aussi longtemps que possible. On aimerait gagner un élan, mais il faut aussi demeurer en santé et c’est le but principal de cette approche », a avoué Sutton sur son utilisation partagée avec Rutley.



« Évidemment qu’on parle du fait qu’on pourrait jouer ensemble parce que c’est arrivé par le passé. À l’heure actuelle, on se motive en se disant qu’on brillera plus que l’autre quand c’est notre tour et vice versa », a poursuivi le demi offensif aux attentes élevées.

De son côté, Rutley était absent de l’entraînement car il compose avec un virus. On lui a gentiment demandé de se tenir à l’écart pour ne pas contaminer l’équipe surtout que le plan était de redonner le ballon à Sutton pour l’important duel contre Ottawa.