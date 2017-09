Les Alouettes sont bénis des dieux : les Argonauts de Toronto ont perdu face aux Tiger-Cats de Hamilton lundi et ils ne sont toujours qu'à deux points d'une place en éliminatoires malgré un dossier de 3-7.

Ils iront par contre jouer à Vancouver, un endroit où ils n'ont gagné que deux fois depuis le début des années 2000 (2-14). Ce ne sera donc pas une tâche facile de toute évidence vendredi soir au BC Place.

Ce sera un moment spécial pour Jacques Chapdelaine, qui affrontera celui qu'il n'hésite jamais à appeler son mentor, le grand Wally Buono.

La bonne nouvelle pour les Alouettes, c'est que les Lions de la Colombie-Britannique ne vont guère mieux qu'eux depuis trois semaines. En effet, la troupe de Buono est sur une séquence de trois défaites consécutives. La mauvaise nouvelle pour les Alouettes, c'est que les contreperformances du quart-arrière Jonathon Jennings ont forcé Buono à nommer le vétéran Travis Lulay comme partant. Ce dernier a connu des moments extraordinaires durant la blessure de Jennings et c'est malheureusement lui et non un Jennings en léthargie que les Alouettes auront dans les pattes vendredi.

La défense en aura donc plein les bras encore une fois car les Lions comptent sur un groupe de receveurs hyper talentueux et complet. Emmanuel Arceneaux, Bryan Burnham, Chris Williams et Chris Rainey forment peut-être le quatuor le plus dangereux de la ligue lorsqu'ils ont un quart capable d'être précis. C'est exactement ce que Lulay a été depuis le début de l'année avec le plus haut pourcentage de passes réussies de la ligue à 73,3 %, le meilleur ratio de touchés par passes tentées à 6,1 % et le meilleur coefficient d'efficacité de la ligue avec 108,5 %. Le seul bémol pour lui, ce sont ses sept interceptions, et c'est exactement ce que la défense des Alouettes devra tenter de créer.

Le groupe de Noel Thorpe devra donc être à nouveau à son meilleur, et ce, même s’il sera privé de ses deux secondeurs intérieurs Dominique Tovell et Anthony Sarao. C'est donc Kyries Hebert, qui connaît une saison du tonnerre, qui prendra le poste de secondeur extérieur, ce qui est en soit pas si mal. Cela créera par contre des permutations à d'autres positions et c'est là que le bât risque de blesser pour les Alouettes.

En attaque, les Alouettes salueront le retour de Jovan Olafioye. Cela permettra à Kristian Matte de retrouver son poste de garde à droite. C'est donc une ligne plus solide que l'on verra protéger Darian Durant. Ce dernier en sera sûrement le plus heureux, car soyons clair : non, il n'a pas joué du grand football dernièrement, mais il a aussi été frappé à plusieurs reprises et continuellement pressé dans ses mouvements. Ce n'est vraiment pas idéal pour la confiance d'un quart, il faut l'admettre. Une meilleure protection ne pourra donc pas lui nuire.

Les choses ne s'améliorent pas du tout pour les Alouettes

De plus, les Lions ont beaucoup de difficulté à mettre de la pression sur le quart. Les Alouettes doivent absolument profiter de cet aspect et connaître un bon match en protection. De cette façon, les gars comme Ernest Jackson, B.J. Cunningham et Tiquan Underwood pourront bénéficier de plus de temps pour attaquer les zones profondes et, on l'espère, réaliser des gros jeux. Des gros jeux qui ont manqué grandement aux Alouettes cette saison.De toute façon, ils n'ont pas le choix si les Alouettes entendent l'emporter car on sait que les Lions vont en réaliser de leur côté en attaque.

Finalement, les Lions comptent sur Chris Rainey comme retourneur, et bien qu'il a été relativement tranquille depuis le début de la saison, il reste une menace pour le long jeu à chaque instant. Les bottés de Bede devront ainsi avoir beaucoup d'amplitude et les couvertures devront être très étanches contre lui.

Je l'ai dit, le défi est grand malgré le fait que les Alouettes affrontent une équipe qui a perdu ses trois derniers matchs. Les erreurs aussi minimes qu'elles soient et le manque de discipline si fréquent depuis le début de l'année seront donc plus destructeurs que jamais contre une équipe qui a leur numéro quand vient le temps de les affronter au BC Place

L'heure de vérité a sonné pour les Alouettes qui ne peuvent plus se permettre d’en échapper beaucoup.

