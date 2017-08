Au fil des quatre prochaines semaines, les Alouettes se mesureront en trois occasions à un adversaire se retrouvant présentement devant eux dans la course aux éliminatoires dans l’Est.

Ça commence jeudi soir à domicile contre le Rouge et Noir d’Ottawa, alors que les deux équipes disputeront le premier de deux duels en l’espace de trois semaines. Les deux clubs ont en effet rendez-vous à nouveau le 17 septembre prochain. Suivra ensuite un affrontement avec les Argonauts de Toronto.

Il est donc crucial pour les Alouettes de remporter cette rencontre de jeudi face à Ottawa et de bien commencer cette séquence qui sera plus que déterminante pour la suite des choses.

De son côté, le Rouge et Noir s'amène à Montréal avec beaucoup de confiance, lui qui a remporté ses deux derniers matchs après avoir connu un début de saison misérable. Le défi s’annonce donc de taille pour la troupe de Jacques Chapdelaine.

Arrêter de se tirer dans le pied

Trop d'erreurs pour les Alouettes

En attaque, il sera important pour les Alouettes, qui sont sortis à plat lors de leurs deux derniers matchs, de connaître un bon début de rencontre. Les Montréalais ne peuvent se permettre de commettre des revirements stupides, d’échapper bêtement des passes faciles, ou encore d'écoper de mauvaises pénalités. Il faut de l'exécution et de la rigueur, à commencer par Darian Durant. Bien qu'il ait amassé plus de 300 verges de gains par la passe contre les Blue Bombers de Winnipeg en fin de semaine dernière, les trois revirements dont il a été responsable ont carrément scié les jambes de l'équipe. Le vétéran quart-arrière se doit d’être meilleur, et surtout, d’afficher plus de constance. Fini les erreurs de recrue...

Des gars comme B.J. Cunningham, Ernest Jackson et Samuel Giguère doivent également en donner plus pour permettre aux Alouettes d’aligner les victoires. Les ballons lancés directement dans les mains des receveurs ciblés ne peuvent plus se retrouver au sol comme on l'a si souvent vu la semaine dernière. Présentement, ces trois receveurs n’offrent pas un rendement à la hauteur de leur talent.

La ligne à l’attaque se doit quant à elle de réduire le nombre de pénalités pour hors-jeu dont elle écope. Je comprends que plusieurs blessures ont forcé l’organisation à apporter plusieurs changements, mais quand on change la cadence (« hard count »), c’est dans le but de prendre la ligne défensive adverse à contre-pied, pas ta propre ligne offensive! Plus de concentration s’impose.

Stopper la puissante attaque aérienne d'Ottawa

Défensivement, les Alouettes auront une grosse commande à livrer. Le Rouge et Noir compte en effet sur deux des trois meilleurs receveurs de passe de la LCF en Brad Sinopoli et Greg Ellingson. Ceux-ci sont de plus épaulés par plusieurs autres receveurs de soutien très talentueux, si bien que le Rouge et Noir dispose à mon avis de l’attaque aérienne la plus dominante du circuit.

La tertiaire des Alouettes ne peut rivaliser avec l'expérience et le talent du groupe de receveurs d'Ottawa. Si les Oiseaux offrent trop de temps au quart-arrière Trevor Harris, ou s’ils ne parviennent pas à le faire hésiter en camouflant bien leur couverture de passes, le Rouge et Noir causera bien des dommages par la voie des airs.

Le coordonnateur défensif des Alouettes Noel Thorpe doit donc avoir le dessus dans la guerre stratégique en veillant notamment à ce que la ligne défensive applique une pression constante. Le groupe de demis défensifs serait ainsi soulagé d’un certain stress et serait donc plus en mesure de travailler efficacement.

De la fierté SVP!

La clé du match pour le coordonnateur Bruce Read et ses unités... non spéciales est quant à elle bien simple : faire preuve de fierté. On en est rendu là. Les unités spéciales n’ont pas contribué au succès des Alouettes depuis le début de la saison. Il est grand temps qu'elles se pointent le bout du nez et qu’elles fassent une différence dans un match, notamment sur les retours de bottés.

À défaut de ne rien générer, elles pourraient à tout le moins ne pas causer la perte de l’équipe comme ce fut le cas au début du troisième quart face aux Blue Bombers, lorsqu’elles ont mal exécuté une feinte à un très mauvais moment dans la rencontre.

En bon Québécois, réveillez-vous!