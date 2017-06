Pas besoin de vous dire que ce match sera bien spécial pour Darian Durant.

Bien sûr, il s'agira de son premier départ avec les Alouettes, ce qui revêt un cachet bien spécial. Ce qui doit le rendre encore plus fébrile, c'est qu'il obtient ce départ face à l'équipe avec laquelle il a joué les 10 premières années de sa carrière et dans laquelle il a été le leader incontesté pendant plusieurs années.

Il arrive aussi dans ce match avec le couteau entre les dents et entend, j'en suis certain, faire ravaler les paroles à Chris Jones qui ne croyait tout simplement plus en lui. Ce dernier s'est même permis de qualifier le jeu du double champion de la coupe Grey comme « modérément positif » publiquement.

En fin de compte, il veut fermer le clapet de Jones, prouver à toute la ligue qu'il est en santé et qu'il lui reste du bon football à jouer pour encore plusieurs années.

Il a donc beaucoup à prouver et il le sait.

Je m'attends donc de voir un quart affamé face aux Riders et surtout un quart qui, pour la première fois depuis Anthony Calvillo, va donner aux Alouettes une chance légitime de gagner. Non seulement ce match, mais bien semaine après semaine.

Pour commencer du bon pied face aux Riders, il faudra par contre un effort d'équipe. Plusieurs défis attendent les Alouettes dans ce match, mais certains me sautent aux yeux.

Le premier gros défi d'après moi sera celui de la ligne à l'attaque. Qui dit succès au poste de quart, dit bonne protection. Surtout quand ton quart à 34 ans et a subi beaucoup de blessures sérieuses dans le passé.

On a investi beaucoup dans la saison morte sur la ligne à offensive et c'est maintenant le temps que ça rapporte. Chris Jones aime déranger et mettre de la pression de façon peu orthodoxe et mystifier la ligne à l'attaque adverse. Il faudra donc une bonne communication, des déplacements collectifs bien coordonnés et surtout, gagner nos un conte un de façon constante. Je pense particulièrement aux deux grosses acquisitions des Alouettes : les bloqueurs Simmons et Olafoye qui devront faire face à Willie Jefferson qui est un excellent ailier défensif.

Le deuxième gros défi pour moi sera de voir comment Noel Thorpe s'y prendra pour protéger sa jeune tertiaire, face à un groupe de receveur qui compte sur nul autre que le très talentueux Duron Carter qui fera un retour à Montréal.

On a parlé abondamment de tous les changements sur la ligne à l'attaque, la ligne défensive et au poste de receveurs. On oublie que l'unité ayant le plus de nouveaux visages depuis deux ans, est la tertiaire des Alouettes. Quand tu penses que Jonathan Mincey et Tyree Hollins seront les vétérans du groupe avec 18 départs en carrière dans la CFL, ça te donne une idée de l'inexpérience du groupe.

En fait, seul Jonathan Mincey était du groupe de partant à la même date l'an passé chez les Alouettes. Il s'agit donc d'un groupe sans expérience qui aura, quand même, un groupe de receveurs vétérans devant lui.

Je ne serais pas surpris de voir un Noel Thorpe agressif avec son front en début de match et s'assurer de déranger Kevin Glenn qui est connu pour commettre des erreurs fatales lorsque sous pression.

Évidemment, éviter à tout prix les situations où Carter sera isolé avec un des jeunes sera primordial aussi.

Finalement, sur les unités spéciales je veux voir une agressivité constante, mais contrôlée. On jouera devant nos partisans et l'adrénaline sera dans le tapis.

Pas de punitions stupides svp!

Je termine en parlant de notre botteur Boris Bedé qui après avoir connu une saison 2016 de misère, a connu un camp d'entraînement extraordinaire. Sept en sept sur les placements, des bombes sur les bottés d'envoi, dont un de 80 verges, et des dégagements parfaits pour la plupart. Temps pour lui maintenant de transposer ça en saison régulière et de bien démarrer la saison. Cela sera bon pour sa confiance ainsi que celle de ses coéquipiers.

Alors maintenant, lorsque je regarde tout ça j'en viens à cette conclusion.

C'est simple, vous allez voir.

Sur papier, les Alouettes sont une meilleure équipe qu'en 2016 et aussi une meilleure équipe que les Riders. Nous avons de plus, le luxe de débuter la saison devant nos partisans dans le confort du Stade McGill.

Tout est donc en place pour eux... Rien de moins qu'une victoire svp!

Bon match!