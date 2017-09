MONTRÉAL – Ça veut tout dire lorsque les partisans sont rendus à applaudir en dérision le seul point obtenu par les Alouettes de Montréal dans une première demie atroce.

Vous aurez compris que les Alouettes n’ont pas trouvé le moyen de rebondir par la suite et ils ont subi un revers désastreux pour le classement en s’inclinant 32-4 face au Rouge et Noir d’Ottawa.

C’est donc la deuxième fois en seulement trois matchs que l’attaque des Alouettes ne produit aucun point. Le premier affront était survenu dans le revers de 38-6 contre les Argonauts de Toronto et les spectateurs (18 325) ont manifesté leur mécontentement aussi souvent que possible.

L’entraîneur Jacques Chapdelaine a tenté de fouetter ses protégés en remplaçant le quart-arrière Darian Durant par Drew Willy à la fin du troisième quart, mais la pente était trop abrupte.

« Il ne jouait pas si mal, c’est simplement qu’on ne générait rien en attaque. On a procédé à un changement pour essayer de repartir dans la bonne direction. On ne peut pas uniquement blâmer Darian, des receveurs ont échappé des passes et on devait composer avec l’absence de notre bloqueur à gauche (Jovan Olafioye).

« J’étais fâché évidemment. Je ne crois pas que je jouais mal, il y avait d’autres éléments qui ont miné notre production offensive. Je ne vais pas pointer les autres du doigt, l’entraîneur a pris une décision et je la respecte », a déclaré Durant sans vouloir critiquer sa ligne offensive et ses receveurs.

Le pire, c’est que les Alouettes ne pouvaient tout simplement pas se permettre d’échapper celle-ci. En raison de cette défaite, Montréal (3-7) a perdu la confrontation contre le Rouge et Noir (4-6-1) cette saison en plus de chuter au troisième rang de la section Est.

Rappelons que tout indique que seulement deux formations de cette section accéderont aux éliminatoires. Les Alouettes doivent ainsi dépasser Ottawa ou Toronto (4-6), mais ils viennent de perdre cinq sur six.

La troupe montréalaise s’est donc creusé un trou qui semble imposant surtout que les cinq matchs suivants font particulièrement peur. Après une visite à Vancouver, le Rouge et Noir reviendra à Montréal. Le tout se poursuivra à Toronto et à Calgary. Les Eskimos viendront compléter cette séquence dans le nid des Alouettes.

La semaine dernière, les Alouettes avaient pourtant démontré une belle dose de caractère en revenant de l’arrière dans une cause perdante de 34-31 en prolongation.

Nul doute, la confiance de l’équipe demeure trop fragile. Vers 16h, Olafioye a déclaré forfait pour la première fois de sa carrière de huit saisons et le château de cartes s’est effondré.

« On est professionnels, mais de perdre un joueur étoile n’aide pas et ça rend les choses difficiles sauf qu’on doit relever les défis même sans lui », a noté Durant.

Les Alouettes se tirent dans le pied... encore!

Sans Olafioye, la tâche était colossale pour cette unité et le Rouge et Noir a profité de la situation pour imposer de la pression et rendre la vie misérable à Durant. Celui-ci a dû se débarrasser du ballon à plusieurs reprises si bien que l’attaque a été anémique.

« C’est décevant et c’est difficile à comprendre… », a réagi Chapdelaine quant à cette prestation affreuse de l’attaque dans un rendez-vous déterminant.

« C’était encore pire que notre performance contre Toronto », a déploré le porteur de ballon Tyrell Sutton qui était dans tous ses états.

« On a été mauvais, on a été mauvais … Notre attaque au sol n’a pas fonctionné et ça devient désastreux quand on doit jouer du football unidimensionnel », a déploré Luc Brodeur-Jourdain.

Pour vous donner une idée, l’offensive montréalaise n’a récolté que six premiers jeux avant la mi-temps. Un regain de vie est survenu sur la dernière séquence avant la pause. Mais, preuve que rien ne fonctionnait, le gain de 56 verges à B.J. Cunningham a mené à un placement raté de Boris Bede. Il s’est quand même repris avec une réussite de 53 verges, sa plus longue de l’année.

Le portrait actuel ressemble de moins en moins à l’entrée en scène de Chapdelaine qui croyait avoir ramené une culture gagnante avec une fiche de 4-2 pour conclure la saison 2016.

« Autant que tu ne veux pas t’accrocher à des excuses, notre formation a subi beaucoup de changements en raison des blessures. On joue avec des gars qui étaient sur l’équipe d’entraînement. Ce n’est pas facile, il faut gagner avec les gars qui sont en uniforme », a admis l’entraîneur.

« Un match désastreux »

Malgré tout, l’unité défensive montréalaise n’a pas été mauvaise sauf que de nombreuses punitions sont encore venues scier les jambes des Alouettes. Ce fut particulièrement frappant sur la séquence menant au premier touché d’Ottawa quand Montréal a écopé de cinq punitions.

La défense a limité les dégâts, sauf que le troisième touché (Greg Ellingson), qui a porté le pointage à 31-4 au dernier quart, a fait très mal. Tyree Hollins, qui a été battu sur ce jeu de 42 verges, avait accompli une belle interception auparavant. Josh Stangby et Diontae Spencer ont enfilé les autres majeurs des visiteurs.

Davon Walls et Tevaughn Campbell ont pu entamer leur première partie en défense pour Montréal. Si Walls a aidé ses partenaires de la ligne défensive comme Gabriel Knapton, Campbell a été trop discret.

Le club montréalais a profité de la mi-temps pour rendre hommage à Jacques Dussault qui a eu une grande contribution sur le football québécois. Dussault a pris sa retraite en tant qu’analyste des parties des Alouettes.

Avant la rencontre, l’organisation des Alouettes a tenu son édition 2017 du Ice Bucket Challenge afin de lutter contre la SLA et sensibiliser les gens à cette cause. Le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, et le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, ont notamment participé à l’événement. Michael Soles, qui a connu une belle carrière dans le circuit, est atteint de cette maladie et il était présent pour l’occasion.

La soirée a également servi à amasser des fournitures scolaires pour la rentrée en collaboration avec l’Armée du Salut. Plus de 4000 items scolaires ont été récoltés.

« L'attaque, c'était une gros zéro »

« C'était un match pénible »

Le Rouge et Noir en rajoute au 3e quart