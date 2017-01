RDS.ca - Les Alouettes de Montréal ont accordé une nouvelle entente de deux saisons au vétéran demi inséré Nik Lewis qui a été l’un des meilleurs joueurs de l’organisation en 2016.

Lewis, qui a confirmé la nouvelle ébruitée sur les réseaux sociaux, avait émis le souhait de revenir avec les Alouettes en 2017 au terme de la campagne puisqu’il a été encouragé par le dernier droit sous les ordres de Jacques Chapdelaine.

Il a réitéré ce souhait dans une entrevue téléphonique accordée à RDS, mercredi.

« Ça n'a pas été une décision bien difficile à prendre. J'étais persuadé que si Jacques Chapdelaine revenait à la barre de l'équipe, ça allait une formalité pour moi. Depuis sa toute première journée comme entraîneur, il a mon entière confiance. La nomination de Kavis Reed à titre de directeur général a aussi solidifié mon choix », a indiqué Lewis, qui n'a pas été étonné que l'état-major ait choisi Reed.

« J'ai appris à le connaître au cours des deux dernières années. J'ai pu constater qu'il a une connaissance très approfondie du football, et pas seulement l'aspect tactique. Il est un homme brillant qui communique bien avec ses joueurs. Nous avions besoin de ça », a-t-il poursuivi.

Même s'il a apposé son nom au bas d'une entente de deux ans, le principal intéressé insiste pour dire que cela ne signifie pas qu'il n'optera pas pour la retraite à la fin du calendrier 2017.

« Les contrats de football, on aborde ça une année à la fois. Ce n'est qu'une option ajoutée à mon contrat. Au moment où on se parle, je tends du côté de la retraite après la prochaine saison. Mais si je suis pour en disputer deux autres, pourquoi ne pas avoir déjà ce dossier de réglé (...) Je n'ai jamais porté à aller vers le marché de l'autonomie. C'était vrai avec Calgary et ce l'est tout autant avec Montréal. »

« La mise sous contrat de Nik Lewis constituait une priorité pour notre organisation. Nik joue un rôle clé autant de par ses performances sur le terrain que par son rôle de grand frère avec nos jeunes joueurs dans le vestiaire, a déclaré le directeur général de l'équipe, Kavis Reed. La présence de Nik dans nos stratégies offensives a fait de nous une meilleure équipe depuis son arrivée à Montréal. Nous sommes convaincus qu'il occupera une place importante dans nos succès à l'attaque. »

Originaire du Texas, Lewis est un meneur fort respecté au sein de l’organisation et il n’a jamais craint de dire la vérité par rapport aux déboires des Alouettes.

Lewis (5 pieds 10 pouces et 240 livres) en sera donc à sa troisième année dans l’uniforme montréalais après 11 saisons avec les Stampeders de Calgary. Il a continué de rééditer le livre des records du circuit canadien en 2016, lui qui a terminé au premier rang des receveurs de passes chez les Alouettes avec 102 réceptions et 1136 verges sur réception. Il s'agissait de la deuxième fois de sa carrière qu'il atteignait la marque des 100 réceptions dans une saison, alors que son total lui confère le troisième rang dans la LCF. Ses 1136 verges représentent le huitième plus haut total dans la LCF. La saison de rêve de Lewis lui a permis de mettre la main sur un premier titre d'étoiles de la division Est. Il avait reçu le même honneur à cinq reprises dans la division Ouest, alors qu'il portait les couleurs des Stampeders en début de carrière.

Difficile à plaquer, le vétéran âgé de 34 ans a étiré de nombreux courts attrapés en gains intéressants, comme en témoignent les 621 verges qu'il a récoltées après ses attrapés, bon pour le deuxième rang dans la LCF. Il a terminé à égalité au sommet de la LCF avec 40 attrapés qui ont donné un premier jeu à l'équipe, alors qu'elle se trouvait en situation de deuxième essai. En 2016, Lewis s'est hissé au quatrième rang dans l'histoire du circuit avec 977 réceptions, ainsi qu'au huitième rang avec 13 129 verges sur réception en carrière.