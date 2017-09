J’ai bien hâte de voir comment les joueurs des Alouettes de Montréal vont sortir pour ce match plus qu'important contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Plusieurs d'entre eux ne se sont pas gênés pour affirmer que le congédiement de l'entraîneur-chef Jaques Chapdelaine et du coordonnateur défensif Noel Thorpe était une bonne chose. Cela nous confirme que la décision de l'organisation est probablement venue après que ces derniers aient consulté certains joueurs.

Les joueurs ont donc eu ce qu'ils voulaient, et du même coup, se voient maintenant dans l'obligation de jouer du football inspiré. En effet, la pression et les yeux de tous se tournent désormais vers eux.

Advenant une autre performance décevante en attaque remplie de passes échappées, d'interceptions et d'indiscipline, on pourra alors suggérer que le problème ne revenait peut-être pas entièrement à Chapdelaine.

Un autre match rempli de plaqués ratés, de passes au-dessus de la tête des demis défensifs et encore une fois d'indiscipline et on pourra alors dire que le problème n'était peut-être pas Noel Thorpe.

Une autre mauvaise prestation causée par les mêmes problèmes et on pourra alors dire que le problème se situe peut-être aussi au sein du groupe de joueurs et de leur degré d'investissement dans la cause de l'équipe. On pourra peut-être aussi commencer à dire qu'on manque tout simplement de talent et de leadership dans l’effectif.

Les joueurs ne veulent pas avoir à répondre à ce genre de questions, j'en suis sûr, et ils contrôlent maintenant leur destinée.

C'est pour cette raison qu’à mon avis, les joueurs des Alouettes n'ont pas le choix dimanche. Malgré les tourmentes des derniers jours, j'espère qu'ils ont pris les bouchées doubles pour s'assurer de jouer un très bon match. Ils le doivent à leur directeur général Kavis Reed, qui a pris leur bord et penché en leur faveur.

Alouettes : le début de match voudra tout dire

Il a cru en eux, ils doivent maintenant le remercier avec une bonne performance.

Je veux voir les Darian Durant, Ernest Jackson, Nick Lewis et Samuel Giguère, qui ne se sont pas gênés pour affirmer qu'il s'agissait de la bonne décision, jouer leur meilleur match de la saison et rien de moins.

Même chose pour les John Bowman, Gabriel Knapton, Chip Cox et compagnie en défense. Du football intense, discipliné et inspirant svp!

Il est temps pour les leaders de cette équipe de se lever, de jouer à la hauteur de leur talent et de mener par l'exemple.

Sinon, les projecteurs se retourneront très rapidement vers leur propre visage.

Bon match!