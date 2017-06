MONTRÉAL – Le moteur de l’attaque des Alouettes toussotait depuis un bon moment lorsque Darian Durant s’est amené à sa propre ligne de 27 avec un peu moins de sept minutes à faire au quatrième quart. Les Roughriders de la Saskatchewan venaient de s’emparer d’une avance de deux points.

Durant a complété deux de ses trois premières passes de la séquence, puis a utilisé ses vieilles jambes de 34 ans pour aller chercher ce qu’il croyait être un autre premier essai au 47 des Riders, mais il en manquait un peu. Le vétéran quart-arrière a alors sélectionné un jeu qui s’est développé en une course de 21 verges du receveur B.J. Cunningham. Une minute plus tard, Boris Bede réussissait un placement de 18 verges qui allait permettre aux Alouettes de débuter leur saison 2017 avec une victoire de 17-16.

Le premier gain de Durant avec sa nouvelle équipe – et contre celle avec qui il avait passé les onze années précédentes - a été confirmé sur le tout dernier jeu du match, quand Tyler Crapigna a raté une tentative de botté de précision de 45 verges.

« On m’a amené ici pour être un leader, a déclaré le vétéran quart après la rencontre. Plus tôt cette semaine, j’ai dit que je voulais être le genre de joueur qu’on pouvait regarder droit dans les yeux avant de débuter une séquence décisive en fin de match et se dire que ‘Double D’ allait s’occuper de tout. C’est pour ça que je suis ici : pour donner de l’espoir à cette équipe. »

« Ce qui est intéressant avec le match de ce soir, c’est qu’on a vu des éclats de brillance à certains moments », a résumé l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine avant de souligner le manque de constance de ses troupes.

Durant aurait effectivement tué le suspense un peu plus tôt s’il avait été en mesure de rejoindre Tyrell Sutton, qui s’était libéré à la porte de la zone des buts sur le jeu qui a précédé l’arrivée de Bede sur le terrain. Sa passe dans le flanc est toutefois arrivée aux pieds du porteur de ballon.

« Il n’a peut-être pas fait sa meilleure passe, mais je regarde les choses de façon plus positive : il a fait la bonne lecture, il a vu le gars. Moi je pense que la prochaine fois, le ballon est dans les mains du porteur et on marque le touché », a prédit Chapdelaine avant de vanter le travail de son quart-arrière sous pression.

Durant a complété 20 de ses 31 passes, pour des gains aériens de 233 verges. Il a lancé des passes de touché à B.J. Cunningham et Ernest Jackson.

Le vétéran Kevin Glenn, qui affrontait lui aussi ses anciens coéquipiers, a quant à lui terminé la rencontre 31-en-44 avec des gains de 298 verges. Il a lancé une passe de touché, mais a été victime d’une interception.

Le receveur de passes Duron Carter, qui avait quitté les Alouettes après l’entrée en poste de Chapdeleine la saison dernière, n’a pas été en mesure de savourer la revanche qu’il espérait. Le volubile receveur de passes n’en a capté que deux pour de maigres gains de douze verges.

Départ à tâtons

Durant a complété sa première passe sous ses nouvelles couleurs, un relais de onze verges au centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu. Mais après une progression intéressante construite sur une succession de remises à Sutton, Bede a manqué de précision à la gauche des poteaux sur une tentative de 45 verges.

Une victoire qui se prend bien pour débuter la saison

Pendant que l’attaque des Alouettes continuait d’avancer à tâtons – aucune des neuf passes suivantes complétées par Durant n’a franchi plus de huit verges - la défensive retouchée du coordonnateur Noel Thorpe affichait son traditionnel aplomb. Les Roughriders ont été contraints de dégager leur territoire au terme de leurs cinq premières possessions.

« Il y a eu une période d’ajustements nécessaire, a admis Durant. Au premier quart, leur défensive s’est déployée d’une façon qu’on n’avait pas vue sur vidéo. Éventuellement, on a saisi quelques-unes de leur tendance et les gros jeux ont suivi. »

Il restait un peu plus de quatre minutes à écouler à la première demie quand l’attaque des locaux a provoqué ses premières étincelles. Conservateur jusque-là, Durant a décoché une bombe qui a parcouru 65 verges avec la complicité de Cunningham. Ce dernier a semé l’ancien Alouette Mike Edem jusque dans la zone des buts pour offrir à son quart-arrière la 150e passe de touché de sa carrière.

Le coup d’éclat du vétéran en a réveillé un autre. À son retour sur le terrain, Glenn l’a traversé en complétant six de ses sept passes suivantes. La dernière a été captée et transportée sur 19 verges par Bakari Grant, qui s’est fait soutirer le ballon par Travis Hawkins au moment où il franchissait la ligne des buts. Les officiels ont dû avoir recours à la reprise vidéo avant de confirmer la validité du touché.

Après avoir concédé des placements à Crapigna pour clore le deuxième quart et amorcer le troisième, les Alouettes ont repris les devants grâce à un autre élément important de leur nouveau visage offensif. Après avoir rejoint Tiquan Underwood et Nik Lewis sur 16 et 21 verges, Durant a repéré Jackson dans la zone payante avec une passe de douze verges.

Attiré sur le marché des joueurs autonomes après deux saisons étincelantes chez le Rouge et Noir d’Ottawa, Jackson a mis du temps à se mettre en évidence à ses débuts montréalais. Il a terminé la rencontre avec deux attrapés pour des gains totaux de 16 verges.

L’appât du gain a toutefois semblé s’emparer de Durant et ses passes de plus en plus fréquentes dans les zones profondes ont commencé à trouver leurs cibles avec moins de régularité. Avec une avance aussi mince et stagnante à protéger, la défensive a répondu à l’appel en provoquant des revirements sur deux séquences consécutives. Greg Henderson a récupéré un ballon échappé par le porteur de ballon Cameron Marshall, puis Jonathon Mincy a intercepté une longue passe de Glenn à l’intention de Caleb Holley.

Les Riders ont éventuellement repris les commandes grâce au troisième placement du match de Crapigna, mais c’est Bede, qui avait été parfait en sept occasions lors des matchs préparatoires, qui a eu le dernier mot.

Les Alouettes disputeront leur prochain match vendredi prochain contre les Eskimos à Edmonton.

« Si vous regardez notre calendrier, je crois que nous jouons quatre de nos cinq premiers matchs contre des équipes de l’Ouest. Et historiquement, les équipes de l’Ouest ont l’avantage sur celles de l’Est, alors la victoire de ce soir était importante », a reconnu Durant.

B.J. Cunningham lance la saison des Alouettes!

1er touché avec les Alouettes pour Ernest Jackson!