Les Argonauts de Toronto ont accordé une prolongation de contrat au polyvalent Anthony Coombs jusqu'à la fin de la saison 2018.

Coombs devait devenir joueur autonome le mois prochain.

Il a été repêché le troisième au total lors du repêchage de 2014. Originaire de Winnipeg, l'athlète de 5'9" a été porteur de ballon avec l'Université du Manitoba et centre arrière avec les Argos. Il a capté 115 passes pour des gains de 997 verges et deux touchés alors que comme porteur de ballon, il a amassé159 verges en 29 courses et un majeur en 39 parties en carrière.

Coombs a aussi retourné des bottés d'engagement pour 296 verges.