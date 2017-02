RDS.ca

C'était la journée de la coupe Grey pour le botteur du Rouge et Noir, Christopher Milo. Pour l'occasion, le botteur a choisi de partager ce moment avec les étudiants du Collège Ste-Anne, à Lachine, son alma mater.

Questionné sur son état de santé, Milo se dit totalement rétabli de ses blessures à l'aine et au dos qui l'ont privé d'une participation au dernier match de la Coupe Grey.

Le Québécois a également commenté la retraite de son bon ami et quart-arrière, Henry Burris.

« Perdre un gars comme Hank, c’est difficile. C’est une légende sur le terrain et aussi hors de celui-ci. Il m’avait parlé durant la semaine. C’était le mardi, je crois. Il m’a dit : ''that’s it''. Je lui ai dit que je l’aimais et qu’il méritait de partir en champion et c’est ce qu’il a fait. Chapeau! », a mentionné le produit du Rouge et Or de l’Université Laval.