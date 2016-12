RDS.ca

L'ailier défensif Ed Gainey a signé une prolongation de contrat avec les Roughriders de la Saskatchewan. L'entente le lie avec le club jusqu'en 2019.

L'athlète de 5'11" et 193 livres a réussi 49 plaqués, sept plaqués avec les unités spéciales, trois interceptions en plus de recouvrer un ballon perdu sur 51 verges pour un touché en 17 parties cette saison.



Gainey, qui amorcera sa sixième saison dans la LCF, a réalisé 118 plaqués, 32 plaqués avec les unités spéciales, cinq interceptions et un sack en 60 parties avec Montréal, Hamilton et Saskatchewan.