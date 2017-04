RDS.ca

Le Montréalais Justin Senior figure toujours au sommet du dernier classement du bureau de recrutement de la LCF en vue du repêchage qui se tiendra le 7 mai.

Le joueur de ligne offensive de l'Université Mississippi State a été classé premier espoir de chacun des trois classements.

L'ailier rapproché Antony Auclair du Rouge et Or de l'Université Laval a chuté du deuxième au septième rang de ce classement d'avril publié jeudi. Ceci est dû en grande partie en raison de son absence du camp d'évaluation national et du fait qu'il aura fort probablement une opportunité dans la NFL.

Le joueur de ligne défensive de l’Université UCLA Eli Ankou, le joueur de ligne offensive de l’Université du Manitoba Geoff Gray, le receveur Danny Vandervoot des Marauders de McMaster ainsi que le joueur de ligne défensive des Hawkeyes de l’Université de l’Iowa Faith Ekakitie complètent le top-5.

Le secondeur lavallois Christophe Mulumba (Université du Maine) a gagné deux rangs passant du 8e au 6e échelon.

Outre Auclair, le plaqueur défensif Junior Luke des Carabins de l'Université de Montréal (11e) et le bloqueur Qadr Spooner des Redmen de l'Université McGill (13e) sont les deux seuls autres joueurs du Réseau du sport étudiant du Québec à faire partie de ce top-20.