TORONTO - Grâce à sa performance face aux Alouettes de Montréal, le receveur et spécialiste des retour des Tiger-Cats de Hamilton Brandon Banks a été élu joueur de la 18e semaine dans la Ligue canadienne de football, en compagnie de James Wilder fils et de Duron Carter.

Banks a amassé 240 verges combinées et a marqué deux touchés dans le gain de 43-16 des Ti-Cats, dimanche.

Il a connu un quatrième match de suite de plus de 100 verges sur des réceptions, lui qui a capté six passes pour 129 verges, en plus de réussir deux jeux de 65 verges couronnés par un touché.

Banks a d'abord retourné un dégagement de Boris Bede sur 65 verges au deuxième quart pour son premier majeur de la partie. Deux périodes plus tard, il a capté une passe de 65 verges de Jeremiah Masoli pour son second touché de la rencontre.

Wilder, le demi à l'attaque des Argonauts, a quant à lui récolté 112 verges au sol et marqué deux touchés dans le gain in extremis de 29-28 des Torontois face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Il s'agissait du troisième match de plus de 100 verges au sol pour Wilder en 2017, qui a également capté sept passes pour 85 verges dans la victoire des siens au BMO Field.

Wilder avait été nommé joueur des semaines 13 et 14, en plus d'être élu joueur du mois de septembre.

De son côté, Carter, utilisé pour la première fois de sa carrière en défense, a aidé les ROughriders de la Saskatchewan à surprendre les Stampeders de Calgary 30-7, mettant ainsi fin à la séquence de 17 victoires à domicile des meneurs de l'Ouest.

Carter a retourné une interception pour un majeur et a réussi deux plaqués au sein d'une unité qui n'a accordé aucun touché vendredi, au stade McMahon.

Il a maintenant marqué quatre types de touché différents au cours de sa carrière dans la LCF. Il est seulement l'un des 43 joueurs à avoir accompli cet exploit dans l'histoire du circuit.

C'est la troisième fois de la campagne que Carter est honoré comme joueur de la semaine. Il a également été élu choix des partisans pour la semaine 17.