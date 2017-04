TORONTO - La Ligue canadienne de football a annoncé mercredi que son commissaire, Jeffrey L. Orridge, quittera ses fonctions le 30 juin prochain.

Par communiqué, le circuit canadien a indiqué que « le conseil des gouverneurs de la LCF et le commissaire Jeffrey L. Orridge ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur association ».

Des divergences d'opinions entre le conseil des gouverneurs et Orridge seraient à l'origine de cette décision.

Orridge est arrivé en poste le 29 avril 2015, en remplacement de Mark Cohon, qui avait démissionné quelques mois auparavant après un règne de huit ans.

Gestionnaire expérimenté - il avait notamment oeuvré à CBC Sports - Orridge était devenu le premier commissaire noir des six principales ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord _ NFL, NBA, MLB, LNH, LCF et MLS.

« Jeffrey a travaillé sans relâche à faire la promotion de la santé et de la sécurité des joueurs, à protéger l'intégrité de la Ligue, sur le terrain et à l'extérieur de celui-ci, ainsi qu'à propager les valeurs de diversité et d'inclusion du circuit », a déclaré Jim Lawson, le président du conseil des gouverneurs de la LCF par communiqué.

« Ce fut un honneur d'occuper le rôle de commissaire de la LCF et d'aider à préparer l'avenir de cette ligue en bonifiant sa relation avec ses partisans et ses partenaires, en démontrant sa pertinence auprès des prochaines générations et en augmentant sa portée au-delà de ses frontières, a pour sa part ajouté Orridge. Bien que le conseil et moi ayons des visions différentes sur l'avenir de la Ligue, nous croyons tous passionnément en ce sport, aux joueurs qui le pratiquent, aux partenaires qui le soutiennent et aux partisans qui suivent ses activités. »