HAMILTON - Le quart Dakota Prukop a rejoint Jamel Johnson pour un majeur de 28 verges tard au quatrième quart et les Argonauts de Toronto ont effacé un retard de 16-0 avant de venir à bout des Tiger-Cats de Hamilton 23-16, vendredi, dans un match préparatoire.

Prukop, qui lutte pour un poste dans la formation de l'équipe, a été le troisième quart employé par les Argonauts et il a orchestré une poussée de 97 verges qui a permis aux Argos de prendre les devants pour une première fois dans le match avec 3:02 à faire.

James Wilder et Jimmy Ralph ont aussi inscrit des majeurs pour les Argonauts, tandis que Brian Tyms et Ross Scheuerman ont marqué les touchés des Tiger-Cats.

Les botteurs Lirim Hajrullahu et Ronnie Pfeffer ont été employés par les Argonauts. Hajrullahu a réussi un converti. Pfeffer a raté deux placements, sur 38 et 48 verges. Il a ajouté un simple sur un dégagement de 68 verges et un converti. Le botteur des Tiger-Cats Sergio Castillo a réussi deux convertis.