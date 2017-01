HAMILTON - Les Tiger-Cats de Hamilton ont prolongé l'entente du secondeur étoile Simoni Lawrence jusqu'à l'issue de la saison 2018, mercredi.

Lawrence, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la section Est pour la troisième année d'affilée, a enregistré un sommet d'équipe de 89 plaqués en 17 départs la saison dernière. Le secondeur de six pieds, un pouce, et 228 livres a terminé quatrième au chapitre des plaqués dans la LCF et a aussi retourné une interception pour un majeur, en plus de provoquer un échappé et d'en récupérer un.

En 2015, Lawrence fut nommé le joueur défensif par excellence de la section Est et sur l'équipe d'étoiles de la ligue.

Lawrence a participé à 78 rencontres en carrière dans la LCF (dont 63 à titre de partant) avec les Eskimos d'Edmonton et les Tiger-Cats. Il a réussi 314 plaqués, 13 sacs, huit interceptions, huit échappés provoqués et six échappés récupérés.