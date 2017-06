RDS.ca

Libéré samedi par les Alouettes de Montréal, le demi défensif Jovon Johnson n'a pas tardé à se trouver du boulot. Le vétéran de 33 ans a été ajouté à l'équipe d'entraînement des Roughriders de la Saskatchewan lundi.

En 18 rencontres en 2016, sa seule saison avec les Alouettes, Johnson a réussi 59 plaqués, six sacs et trois interceptions, en plus de provoquer un échappé.

Johnson a accumulé 504 plaqués, huit sacs et 32 interceptions en 160 matchs en carrière dans la LCF avec les Roughriders, les Blue Bombers de Winnipeg, le Rouge et Noir d'Ottawa et les Alouettes.