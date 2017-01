RDS.ca

Le Rouge et Noir d'Ottawa a libéré mercredi les demis de coin Forrest Hightower, Mitchell White et Jeff Richards afin que ceux-ci puissent offrir leurs services aux formations de la NFL.

Ces trois joueurs ont joué un rôle important dans la conquête de la Coupe Grey par le Rouge et Noir, en novembre.

« Le Rouge et Noir aimerait remercier Forrest, Mitchell et Jeff pour leur contribution aux succès de l'équipe la saison dernière, a commenté le directeur général Marcel Desjardins. De voir des joueurs se faire offrir de nouvelles opportunités fait partie du processus découlant d'une conquête, et nous leur souhaitons la meilleure chance, peu importe où leur route les mènera. »