OTTAWA - William Powell a réussi une course de touché de 43 verges dans la dernière minute et le Rouge et Noir d'Ottawa s'est imposé 41-36 devant les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi.

Trevor Harris a réussi deux passes de touché, Powell a franchi le cap des 1000 verges au sol en 2017 et Diontae Spencer a établi un record de la LCF avec 496 verges au total (133 verges de réceptions, 165 en ramenant des bottés d'engagement, et 169 sur des bottés de dégagement).

Ottawa (8-9-1) finira premier dans l'Est si les Argonauts perdent contre les Lions la semaine prochaine. Un gain ou une nulle de Toronto donnerait le premier rang de la section aux Argos.

Jeremiah Masoli a réussi quatre passes de touché pour les Tiger-Cats (5-12).

Kenny Allen a placé les Félins aux commandes 36-34 avec un placement de 43 verges, à 13:35 au dernier quart. Ce sont toutefois Powell et le Rouge et Noir qui ont eu le dernier mot.