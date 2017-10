EDMONTON - Deux touchés rapides ont aidé les Eskimos d'Edmonton à se propulser vers un gain de 29-20 contre les Stampeders de Calgary, samedi, pour garder leurs espoirs de terminer au deuxième rang de la section Ouest de la Ligue canadienne de football.

Le quart des Eskimos Mike Reilly a rejoint Brandon Zylstra et Adarius Bowman pour donner une avance de 23-13 à son équipe après trois quarts. Les Eskimos (11-6) ont signé une quatrième victoire consécutive. Il s'agissait du deuxième revers de suite des Stampeders (13-3-1), qui sont assurés de terminer en première position depuis déjà quelques semaines.

Les Eskimos se mesureront aux Roughriders de la Saskatchewan, le week-end prochain, ce qui déterminera les positions deux à quatre dans l'Ouest. Les Eskimos sont à égalité au deuxième rang avec les Blue Bombers de Winnipeg grâce à une récolte de 22 points, deux de plus que les Roughriders. La quatrième position de l'Ouest changera de section pour affronter la deuxième place de l'Est, en séries.

Les deux équipes ont été blanchies et elles n'ont amassé que 103 verges d'attaque totales dans les 15 premières minutes de la rencontre.

Le deuxième quart a été un peu plus mouvementé et les Eskimos ont commis le premier revirement du match en ne réussissant pas à convertir un troisième essai et une verge à franchir. Les Stampeders en ont profité pour inscrire trois points grâce à un placement de 17 verges de Rene Paredes.

Aux commandes 8-6 après une demie, les Eskimos ont accentué leur avance quand Reilly a uni ses efforts avec Zylstra pour un touché de 77 verges. Les Stampeders ont répliqué à la suite d'une passe de 10 verges pour un majeur de Bo Levi Mitchell à Anthony Parker, mais Bowman a inscrit son deuxième touché de la partie, sur une passe de 17 verges.

Swayze Waters a réussi deux bottés de précision au quatrième quart et les Eskimos en ont fait juste assez pour se sauver avec la victoire.