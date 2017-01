RDS.ca

Les Saints de La Nouvelle-Orléans sont venus piger dans la LCF en accordant des contrats de trois ans au secondeur Adam Bighill des Lions de la Colombie-Britannique et au demi défensif Forrest Hightower du Rouge et Noir d’Ottawa.

Selon Farhan Lalji de TSN, le contrat paraphé par Hightower est d’une valeur de 1,7 million.

Bighill, 28 ans, a amassé 108 plaqués en plus d’une interception et d’un sac en 18 matchs avec les Lions en 2016. Il s’agissait de sa sixième saison avec les Lions. En carrière, il a effectué 489 plaqués, 33 sacs et huit interceptions en 99 matchs dans la LCF. L’Américain a également remporté la coupe Grey en 2011.

Quant à Hightower, qui est âgé de 24 ans, il a réussi 48 plaqués et deux interceptions en 14 matchs en 2016 avant de soulever la coupe Grey au terme des éliminatoires. C’était seulement sa deuxième saison dans la LCF pour l’Américain qui a étudié à San Jose State.

Fait à noter, Cameron Wake, un ancien des Lions tout comme Bighill, avait fait son entrée dans la NFL à 27 ans et il n'a pas tardé à s'illustrer avec les Dolphins de Miami.