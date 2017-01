SAN DIEGO - Alex Smith a lancé deux passes de touché et en a marqué un autre au sol pour permettre aux Chiefs de Kansas City de s'adjuger le titre de la section Ouest de l'Association américaine, dimanche, à la suite d'une victoire de 37-27 contre les Chargers de San Diego.

Les Chiefs (12-4) se sont assurés du titre de leur section en vertu de leur victoire et de la défaite des Raiders d'Oakland contre les Broncos à Denver.

«Peu importe comment une équipe commence la saison, l'important c'est la façon dont elle la termine et c'est ce que nous avons fait en tant qu'organisation, a indiqué le Québécois Laurent Duvernay-Tardif. Nous savions qu'en venant à San Diego, ce n'était pas seulement nous qui pouvions contrôler notre destin, mais nous devions faire notre part.»

Smith a effectué une course de cinq verges tôt au deuxième quart pour créer l'égalité 10-10, puis il a lancé une passe de touché de quatre verges à Charcandrick West vers la fin de la première demie pour donner les devants aux Chiefs 17-10. Un peu plus tôt, Philip Rivers avait commis la première de ses deux interceptions, entraînant les 10 premiers points des Chiefs.

Smith a commis une interception à la suite d'une passe déviée que Jahleel Addae a retournée sur 90 verges pour le majeur. Ça permettait aux Chargers (5-11) de rétrécir l'écart à 20-17 au troisième quart.

Smith a répliqué avec une passe de touché de deux verges à West, qui était de nouveau démarqué.

La recrue Rookie Tyreek Hill a ensuite démontré l'ampleur de son talent en retournant un botté de dégagement sur 95 verges pour le touché pendant la dernière minute du troisième quart.

«L'ambiance était festive dans le vestiaire. Nous avons vu les casquettes de championnat sur nos sièges et c'est là que tout le monde a réalisé à quel point c'est important pour l'organisation des Chiefs, a souligné Duvernay-Tardif. Ce sera une semaine de congé importante pour nous. L'entraîneur-chef Andy Reid nous a dit que ce n'était que la première étape pour atteindre notre but ultime, le Super Bowl.»

Pour la deuxième année consécutive, les Chargers ont peut-être disputé leur dernier match à San Diego.

Les Raiders échappent la section Ouest de l'Américaine

Sommaire

Dans un affrontement qui aurait pu encore plus mal tourné, les Raiders d'Oakland ont perdu le quart Matt McGloin en raison d'une blessure à l'épaule et ils ont échappé le titre de la section Ouest de l'Américaine en s'inclinant 24-6 contre les Broncos de Denver, dimanche.

Comme les Chiefs de Kansas City ont défait les Chargers de San Diego, les Raiders (12-4) ont été devancés et ils ont perdu une semaine de congé en première ronde des séries, glissant jusqu'au cinquième échelon.

Tous les espoirs des Raiders étaient permis, la semaine dernière, mais avec la perte de Derek Carr, et maintenant de McGloin, ils se retrouvent avec la recrue Connor Cook comme seul quart en santé.

Plus tôt dans la journée, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont assurés du premier rang et de l'avantage du terrain pour toute la durée des séries.

Raiders 6 - Broncos 24

McGloin a quitté la rencontre tard au deuxième quart. Il s'est blessé quand Jared Crick l'a plaqué durement au sol. McGloin a complété six passes pour des gains de 21 verges.

Cook a quant à lui réussi 14 de ses 21 passes et il a lancé une passe de touché à Amari Cooper. Il a cependant été victime d'une interception et il a échappé un ballon contre les Broncos (9-7), qui ont mis fin à un séquence de trois revers.

Les Seahawks entrent en éliminatoires sur une bonne note

Sommaire

Russell Wilson a obtenu 258 verges et il a lancé une passe de touché, aidant les Seahawks de Seattle à effacer un retard de 11 points pour battre les 49ers de San Francisco 25-23, dimanche.

Les Seahawks (10-5-1), champions de la section Ouest de la NFC, détiendront le troisième rang en séries et ils accueilleront le perdant du match opposant les Lions de Detroit aux Packers de Green Bay, la semaine prochaine.

Les 49ers (2-14) ont quant à eux égalé leur record de médiocrité en encaissant un 14e revers. Ce record peu enviable avait été établi en 1978, 1979 et 2004.

Seahawks 25 - 49ers 23

Le directeur général des 49ers, Trent Baalke, a d'ailleurs déclaré qu'il avait été congédié par l'équipe.

Baalke a confirmé l'information dimanche pendant un entretien d'avant-match diffusé sur les ondes de la station radiophonique officielle de l'équipe, KNBR. Les 49ers n'ont pas commenté l'annonce de Baalke avant leur dernier match de la saison contre les Seahawks. Le réseau ESPN avait rapporté, samedi, que Chip Kelly serait également limogé.

Les 49ers ont amorcé le duel en réussissant deux touchés au cours de leurs trois premières séquences offensives, mais ils ont été dominés 366 à 99 pour les verges totales lors des trois derniers quarts.

Le receveur des Seahawks Doug Baldwin a profité de ce match pour égaler un record d'équipe pour les attrapés en une saison avec 94. Baldwin a égalé la marque de Bobby Engram en faisant un attrapé spectaculaire au deuxième quart.

Les Cardinals terminent du bon pied

Sommaire

Carson Palmer a lancé des passes de touché à Jeremy Ross, Darren Fells et Larry Fitzgerald et les Cardinals de l'Arizona ont conclu une saison frustrante en écrasant les Rams de Los Angeles 44-6, dimanche.

Fitzgerald a capté cinq passes et il s'est emparé du sommet de la NFL à ce chapitre avec 107 attrapés, dans ce qui pourrait être sa dernière partie dans l'uniforme des Cardinals (7-8-1). Ceux-ci ont raté les séries une année après avoir atteint le match de championnat de la Nationale.

Les Rams (4-12) ont pour leur part perdu une septième rencontre de suite.

La défensive des Cardinals a réussi sept sacs du quart aux dépens de la recrue Jared Goff et elle n'a alloué que 122 verges aux Rams, qui n'ont pas connu une si mauvaise saison depuis 2011.

David Johnson a quitté le match au premier quart en raison d'une blessure au genou gauche et il n'a pas été en mesure d'atteindre le plateau des 100 verges de la ligne de mêlée pour une première fois cette saison.

Les Cardinals ont vengé leur revers de 17-13 subi contre les Rams lors de la quatrième semaine d'activités. Les Rams montraient une fiche de 3-1 à la suite de cette victoire à l'étranger, mais ils ont perdu 11 de leurs 12 derniers matchs de la campagne.

Matt Ryan conclut une saison extraordinaire

Sommaire

Matt Ryan a poursuivi sa saison digne d'un joueur le plus utile, lançant quatre passes de touché pour mener les Falcons d'Atlanta vers un gain de 38-32 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

Ryan a complété 17 de ses 19 passes et il a amassé 235 verges avant la fin de la première demie, orchestrant cinq séquences à l'attaque des Falcons (11-5) bonnes pour des touchés. Il a terminé le duel en réussissant 27 de ses 36 passes pour des gains de 331 verges, établissant des nouvelles marques d'équipes pour les verges par la passe (4944) et les passes de touché (38). Il n'a été victime que de sept interceptions.

Saints 32 - Falcons 38

Les Falcons se sont assurés d'une semaine de congé pour les séries et ils occupent la deuxième place, derrière les Cowboys de Dallas.

Les Saints (7-9) ont débuté l'affrontement avec la possibilité de remporter un troisième match de suite et d'éviter une troisième saison perdant de suite.

Ryan a lancé des passes de touché de sept verges à Tevin Coleman et Justin Hardy, d'une verge à Julio Jones et de 10 verges à Mohamed Sanu. Devonta Freeman a joint la fête en réussi un touché au sol de 75 verges en plus de capter trois passes pour des gains aériens de 55 verges.

Mince consolation pour les Saints, Drew Brees est devenu le premier quart de l'histoire de la NFL à lancer pour plus de 5000 verges cinq fois. Il a réussi 29 de ses 50 tentatives pour 350 verges. Il en a obtenu 5208 cette saison.