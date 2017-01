AFP

Bo Jackson, vedette du sport professionnel américain dans les années 1980, a relancé le débat sur les dangers du football, en déconseillant de pratiquer une discipline « si violente et brutale », a-t-il confié dans la presse américaine vendredi.

« Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je n'aurais jamais joué au football, jamais », a-t-il déclaré au quotidien USA Today.

« J'aurais aimé savoir toutes ces choses sur les traumatismes à la tête, mais personne ne savait tout cela. Et les personnes qui le savaient ne disaient rien », a regretté Jackson.

Jackson est devenu en 1989 une icône publicitaire dans le monde entier grâce à l'équipementier Nike qui l'a présenté comme l'une des plus grands sportifs de l'histoire alors qu'il poursuivait une double carrière de joueur de football et de joueur de baseball.

Élu meilleur joueur du Championnat universitaire de football américain en 1985, il a rejoint l'équipe de NFL des Raiders d'Oakland en 1987. En parallèle, il évoluait dans le baseball majeur avec Kansas City.

Mais sa carrière dans la NFL a pris rapidement fin en 1991 à cause d'une blessure à une hanche, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à jouer au baseball jusqu'en 1994, avec les White Sox de Chicago puis avec les Angels de la Californie.

« Le football est devenu si violent et si brutal. On en sait beaucoup plus sur la question de l'encéphalopathie traumatique chronique et aujourd'hui, je n'aurais jamais autorisé mes enfants à jouer au football », a insisté Jackson, âgé de 54 ans.

« Je leur aurais plutôt conseillé le baseball, le basket, le golf, le soccer, tout, vraiment tout, mais pas le football », a-t-il conclu.

L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie neurodégénérative observée chez beaucoup d'anciens joueurs de la NFL après leur décès prématuré. Elle est associée à la répétition des chocs à la tête et commotions cérébrales.