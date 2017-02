C'est samedi, à la veille du Super Bowl, que seront annoncés les gagnants des différentes catégories de joueurs les plus méritants dans la NFL. J'ai pensé vous donner mes choix et vous inviter à partager les vôtres pour l'année qui vient de se terminer.

Joueur ayant réussi le plus beau retour

Les candidats sont : Jimmy Graham, Jordy Nelson et Cameron Wake

Dans la catégorie du joueur ayant réussi le plus beau retour en 2016, mon choix s'est arrêté sur Jordy Nelson des Packers de Green Bay. Victime d'une déchirure au ligament antérieur croisé d'un genou au camp d'entraînement en 2015, il a été à l'âge de 31 ans, le meilleur receveur des Packers et a terminé au 6e rang dans la NFL pour les verges par la passe avec 1257 et 14 touchés

Recrue en défense

Les candidats sont : Eli Apple, Joey Bosa et Jalen Ramsey

Pour moi, la recrue par excellence en défense est Joey Bosa. Avec 10,5 sacs du quart (13e dans la NFL) et 41 plaqués, il a prouvé à ses critiques qu'il n'était pas seulement un joueur physique, mais bien un athlète exceptionnel qui aura, s'il reste à l'abri des blessures, un très beau futur avec les Chargers.

Recrue en attaque

Les candidats sont : Ezekiel Elliott, Tyreek Hill et Dak Prescott

Cette catégorie devrait avoir deux gagnants, car Elliott et Prescott méritent autant ce titre l'un que l'autre à mon avis. S'il faut vraiment trancher, je vais choisir Elliott pour la seule raison qu'il a été le meilleur à sa position (porteur de ballon) cette année avec 1631 verges, 15 touchés et une moyenne exceptionnelle de 5,1 verges par course. On n'a pas fini de le voir battre des records.

Entraîneur de l'année

Les candidats sont Bill Belichick, Jack Del Rio, Jason Garrett, Adam Gase et Dan Quinn

Plusieurs bons choix encore une fois, et surtout, toute une liste. Mon choix s'arrête par contre sur Jason Garrett. La raison principale de mon choix est que son équipe a terminé première au classement de l'Association Nationale avec une saison de 13 victoires qui en suivait une de 12 défaites. Qu'il ait réussi à accomplir tout ça avec deux recrues à des positions clés en attaque en plus tient carrément du miracle.

Joueur défensif

Les candidats sont : Vic Beasley, Landon Collins, Von Miller et Kalil Mack

Je sais que Von Miller n'a pas eu une aussi bonne saison que l'an passé, mais reste que ses 13,5 sacs du quart le placent quand même au deuxième rang derrière Vic Beasley, qui a lui aussi connu toute une saison. Je ne peux écarter par contre les 78 plaqués de Miller contre seulement 39 pour Beasley et c'est pour moi ce qui fait la différence. Landon Collins complète le trio et lui aussi a une chance légitime de mériter le titre dans cette catégorie extrêmement serrée.

Joueur en attaque et le plus utile

Les candidats sont : Tom Brady, Ezekiel Elliott, Aaron Rodgers et Matt Ryan

Pour le joueur en attaque, je n'ai pas le choix d'y aller pour le quart qui a été le plus spectaculaire de la NFL et surtout le plus constant en 2016 : Matt Ryan. Il a dirigé l'attaque la plus explosive de la NFL et la plus complète de façon magistrale et il n'y a aucun doute que le titre de joueur par excellence en attaque lui revient.

Pour ce qui est du plus utile par contre, j'ai toujours eu comme philosophie de voter pour le joueur qui a eu le plus gros impact sur le succès de son équipe. Force est d'admettre que les Packers de Green Bay n'auraient été nulle part si Aaron Rodgers n'avait pas pris les choses en mains.

Avec des blessures importantes et multiples en défense et à la position de porteur de ballon, les Packers étaient dans le trouble et Rodgers a carrément transporté son équipe sur ses épaules dans les six derniers matchs de la saison et les éliminatoires.

C'est pour ça qu' il est pour moi le joueur le plus utile à son équipe en 2016 dans la NFL.

À demain pour ma prédiction du Super Bowl.